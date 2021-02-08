Известный российский видеоблогер Валентин Петухов, больше известный как Wylsacom, арендовал самолет для путешествия в Сочи. Стоимость двухчасового перелета составила больше миллиона рублей.Wylsacom взял в аренду лайнер известной авиакомпании. Валентин выбрал воздушное судно, способное перевезти более 160 человек одновременно. Но делить места с другими пассажирами Петухов не стал. Он забронировал весь лайнер.Блогер анонсировал полет пятого февраля 2021 года.Подписчики подумали, что Wylsacom шутит. Слишком уж дорогой выходила поездка. Для сравнения, стоимость билета эконом-класса по маршруту Москва – Сочи составляет в среднем 2,5 тысячи рублей, бизнес – 27 тысяч. По предварительной информации, бронь всего лайнера обошлась блогеру более чем в миллион рублей.- Вы думали, я шутил? Забронировал себе самолет и полечу как царь, – написал блогер уже из столичного аэропортаСпустя два часа лайнер с Валентином уже заходил на посадку в аэропорту Сочи. Сразу после приземления Петухов выложил фотографию с борта. На снимке блогер сидит в одиночестве в огромном салоне.- Привет, с 10 000 метров. Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой, – подписал снимок Петухов.- Дядь Валь, совсем долбанулся? – недоумевали подписчики.- Да, – ответил Валентин.Сейчас блогер отдыхает в Сочи. Он уже побывал на горнолыжных курортах Красной Поляны, взял на тест-драйв несколько автомобилей и поиграл в казино.