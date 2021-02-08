Электрические самокаты покоряют мегаполисы. Они развивают скорость до 25 километров в час и умещаются в одной руке. Такая мобильность и компактность сделала их востребованными в крупных городах, но добавила проблем автомобилистам.Зачастую управляют этими самокатами люди без прав, хотя скорость развивают приличную. Жительница Новороссийска права на управление транспортным средством не получала, но стабильно пользовалась самокатом мощностью 350 Ватт. В воскресенье, 7 февраля, она переезжала по пешеходному переходу. В этот момент в 61-летнюю женщину влетел внедорожник.- Пострадавшая обратилась в больницу с телесными повреждениями. В отношении женщины был составлен протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения – сказал «КП» – Кубань» источник в Управлении МВД России по городу Новороссийск.Дело в том, что женщина управляла мопедом большой мощности, который приравнивается к мопедам. Следовательно, у жительницы Новороссийска должны быть права категории «М». В таком случае женщина может передвигаться только по дорогам общего пользования, а не пешеходным переходам.