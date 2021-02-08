Ледяной дождь в Краснодаре 8 февраля 2021: машины стоят, пешеходы падают

Машины покрылись ледяной коркой. Фото: Варвара ДЫМ

То, что прогнозировали метеорологи, случилось. Весь день в Краснодаре сыпала крупа, которая вечером из-за изменений температуры превратилась в ледяной дождь. Последний раз такое стихийное бедствие было в кубанской столице в 2014 году и, кажется, неприятное природное явление снова повторяется. Машины и улицы за несколько часов покрылись ледяной коркой.

С неба, по словам горожан, падают снова маленькие льдинки. Приземляясь, они не тают, а превращают поверхность в каток. На тротуарах сейчас передвигаться можно разве что ползком. Особенно тяжелая ситуация во дворах и на окраинах - прогулку с детьми лучше отложить.

Видимо, коммунальщики не успели подготовить тропы для людей, потому все, кто возвращаются с работы, идут очень аккуратно. Удается, это, увы, не всем - люди падают. Так что в ближайшее время в городском травмпункте точно добавится работы.

- В микрорайонах тротуары просто не посыпаны песком, хотя мэрия отчитывается, что соответствующие службы работают, - возмущен житель микрорайона Губернский.

Больше вызовов этим вечером стало и у сотрудников ГИБДД - проезжую часть тоже сковал гололед. К сожалению, не всем водителям удается ловко маневрировать на дороге. Потому на многих перекрестках стоят машины, попавшие в ДТП.

Ледной дождь испортил вечер автовладельцам и появившимися пробками. Еще бы - ехать быстро по дороге сейчас решаются не многие. Так что заторы почти на всех крупных магистралях.

По прогнозам синоптиков, гололед в кубанской столице продержится до конца суток. Уже ночью ожидаются отметки выше нуля, а днем 9 февраля воздух прогреется до +12-13 градусов, так что снежные пейзажи совсем скоро исчезнут.