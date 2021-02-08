«Жуткая авария»: На Кубани при столкновении пяти машин один человек погиб, трое пострадали

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани в аварии с пятью машинами пострадали люди. ДТП произошло на автодороге Темрюк - Краснодар – Кропоткин. В 20:40 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного ЕДДС МО Усть-Лабинский район поступило сообщение о том, что на автодороге Темрюк - Краснодар – Кропоткин, в районе поселка Двубратского, произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Незамедлительно на место были направлены силы и средства МЧС России.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- В результате ДТП есть пострадавшие, - они доставляются в лечебные учреждения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к спасработам привлечены от Единой Государственной системы ликвидации и предупреждения ЧС 37 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 11 человек личного состава, 4 единицы техники. В результате ДТП произошло опрокидывание бензовоза.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сейчас месте ЧП дорожники ограничивают розлив нефтепродуктов при помощи гравийно-песчаной смесью. Спасатели деблокируют пострадавших.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю развернута работа оперативного штаба.

В 21:35 на участке, где произошла авария, введено реверсное движение.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» уточнили, что произошло столкновение автобуса «ПАЗ», в котором по счастью не было пассажиров, грузовика, бензовоза и двух легковых автомобилей.

От удара бензовоз опрокинулся на бок.

По предварительной информации, водитель грузовика с цистерной из-за гололеда не справился с управлением и вылетел встречную полосу, где врезался в «ПАЗ».

- В результате ДТП водитель автобуса погиб, три человека получили ранения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.