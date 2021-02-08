Видео жуткой аварии на Кубани, где при столкновении пяти машин один человек погиб, трое пострадали

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Кубани в жуткой аварии с пятью машинами один человек погиб, трое пострадали. ДТП произошло на автодороге Темрюк - Краснодар – Кропоткин, в Усть-Лабинском районе, недалеко от поселка Двубратский.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Комсомольской правде» - Кубань» уточнили, что столкнулись автобус «ПАЗ», в котором по счастью не было пассажиров, грузовик, бензовоза и два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель грузовика с цистерной, скорее всего из-за гололеда, не справился с управлением и вылетел встречную полосу, где врезался в «ПАЗ». От сильнейшего удара бензовоз опрокинулся на бок.

- В результате ДТП водитель автобуса погиб, три человека получили ранения, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

На месте аварии к спасработам привлечены от Единой Государственной системы ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуация 37 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России - 11 человек личного состава, 4 единицы техники.

Сейчас месте ЧП дорожники ограничивают розлив нефтепродуктов, применяя гравийно-песчаную смесь. Спасатели завершили деблокирование пострадавших, их госпитализировали в местные медицинские учреждения.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю развернута работа оперативного штаба.

В 21:35 на участке, где произошла авария, движение затруднено. Здесь введен реверс.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае произошла жуткая авария, где при столкновении пяти машин один человек погиб, трое пострадали. ДТП случилось на автодороге Темрюк - Краснодар – Кропоткин.

В 20:40 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного ЕДДС МО Усть-Лабинский район поступило сообщение о том, что на автодороге Темрюк - Краснодар – Кропоткин, в районе поселка Двубратского, произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Незамедлительно на место были направлены силы и средства МЧС России.