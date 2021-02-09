Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 февраля 2021: болезнь не отступает

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

По состоянию на утро 9 февраля 2021 года, в Краснодарском крае зафиксировано 35142 случая коронавируса, из них 2618 - среди детей. За сутки ковид обнаружили у 181 человека. В стационарах республики остаются 1399 пациентов, из них в тяжелом состоянии - 95, на ЭКМО - 4. За сутки коронавирус победили 322 человека, за все время с начала пандемии – 26981. Прибавилось и новых случаев смерти от COVID-19 - за минувшие 24 часа еще 16 человек скончались.

Опасная болезнь пока не отступает. Как стало известно, на Кубани детский сад закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19. Из-за выявленных случаев ковида всех детей пришлось распустить по домам, а учреждение закрыть как минимум на две недели.

Чтобы защититься от коварного вируса, жителей Кубани продолжают вакцинировать. Более 48 тысяч человек уже сделали укол.

- Более 11 тысяч человек прошли полный курс вакцинации-с интервалов в три недели, - сообщают в администрации края.

Список адресов больниц и поликлиник, где можно пройти вакцинацию, доступен на сайте минздрава края. Записаться на прививки можно также на портале Госусллуг.

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