Свой первый репортаж он записал в пять лет. Еще в детстве научился отстаивать свое мнение. Родился на Крайнем Севере, состоялся в Краснодарском крае. Телеведущий, документалист. Взял сотни интервью. Организовал творческую лабораторию и медиашколу. Учит и учится. Автор и исполнитель философских баллад.Гостем Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева в программе «Все свои» станет краснодарец со стажем Артем Никитин, который расскажет, что такое антителевидение и антиконференции.Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Трансляция эфира: youtu.be/MogXYXYJ-rE