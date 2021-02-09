Льдины бьют по машинам: последствия непогоды в Краснодарском крае 9 февраля 2021

В мэрии Краснодара предлагают жаловаться на УК и ТСЖ

На заснеженный Краснодарский край, казалось, обрушились все стихии сразу. Сначала регион засыпало снегом, а вчера, 8 февраля, хлынул ледяной дождь. От последствий непогоды утром, 9 февраля, пострадали уже несколько автомобилей.

- На припаркованные машины летят сосульки и сугробы. Они тяжеленные! - говорит Дмитрий, едва успевший увернуться на своем "Фольксвагене" от одного из таких.

Последний раз такое стихийное бедствие было в кубанской столице в 2014 году и, кажется, неприятное природное явление снова повторилось.

В МЧС предупреждают не оставлять машины под крышами, а в мэрии Краснодара напомнили, что уборка снега с домов - прерогатива управляющих компаний и ТСЖ.

- Помните, в Санкт-Петербурге лет 10 назад предлагали "срезать сосули лазером"? Идея не прижилась. Поэтому управляющим компаниям и собственникам зданий придется делать это старым привычным способом. Но обязательно, т.к. это именно их зона ответственности, - написал в своем тг-канале вице-мэр Антон Смертин.

Городские власти предлагают звонить по номерам по "горячей линии": 8(861) 218-92-70 и 218-92-04 (с 9:00 до 18:00), если кто-то не выполняет свои обязанности.