Экс-игрок «Краснодара» Владимир Быстров – один из главных правдорубов российского футбола. После ухода из спорта он подался на телевидение и сразу запомнился зрителям.Владимир открыто критиковал бывший клуб, а в Инстаграме сравнивал нападающего «быков» Маркуса Берга с деревом. Такие выходки для Быстрова – не редкость.После матча групповой стадии Лиги чемпионов он обратился к нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову с фразой: «Шапи, это Володька». Случилось это в прямом эфире федерального канала и породило массу смешных картинок в Сети.На прошлой неделе Владимир Быстров неожиданно накинулся на российскую актрису Анну Семенович. Она занималась фигурным катанием с трех лет.Еще в юном возрасте Семенович стала мастером спорта международного класса. В 2000 году Анна даже встала в пару с Романом Костомаровым, который через шесть лет завоевал золото Олимпийских игр в Турине. Из-за серьезной травмы будущей актрисе пришлось бросить спорт в 21 год. Возможно, Владимир Быстров этого не знал и завил, что Семенович следовало «отрезать сиськи, чтобы остаться в фигурном катании».Российскую актрису это высказывание задело. Она даже записала минутное видео – ответ футболисту.- Мне казалось, что вы взрослый мужчина, у которого есть дочь, которая занимается фигурным катанием. Вы высказались, что если бы я хотела стать чемпионкой, то должна была отрезать сиськи, как вы выразились, мне кажется, это поведение какого-то аморального мужчины. У меня не сиськи, а грудь. Почему она до сих пор всем не дает покоя? Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? – сказала бывшая фигуристка.Отметим, что это не первый скандал с участием экс-футболиста. Ответа на выступление Анны Семенович от Владимира Быстрова пока не последовало.