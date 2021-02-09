Лупил руками и добивал ногами: на Кубани 22-летний парень сломал бедро пасынку из-за игрушек

Ребенок находится в больнице. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Эта жуткая история произошла в станице Нижнебаканской Крымского района края. К частному дому на улицу Чапаева вызвали скорую. Здесь жила пара с двумя пятилетними сыновьями и дочерью.

Когда фельдшеры зашли в комнату, то обомлели - на кровати лежал 5-летний мальчик, на теле которого буквально не было живого места. Медики сразу же поняли что к чему - ребенок точно не падал, это следы насилия, которое, как выяснилось, было со стороны отчима.

По версии следствия, утром 4 февраля женщина ушла к матери, оставив детей со своим 22-летним любовником. В этот момент ребята игрались в комнате. Когда же пришло время спать, парень попросил мальчика убрать за собой машинки. Собирать игрушки ребенок не захотел, стал капризничать. Это и разозлило отчима настолько, что он поднял руку на малыша.

Он лупил ребенка руками и ногами, наносил удары снова и снова, пока в какой-то момент не услышал треск... Мужчина сломал бедро ребенку.

- Вернувшись домой, женщина увидела повреждения у сына сообщила об этом своей матери, которая и позвонила врачам, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас медики делают все возможное, чтобы помочь ребенку. Но уже сейчас ясно, что малышу потребуется длительный период реабилитации. Сможет ли он ходить как раньше, покажет лишь время - врачи прогнозов пока не делают.

- После произошедшего обвиняемый с места происшествия скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск, - уточняют в СУ СК по региону. - Но благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям злоумышленника поймали в Новороссийске.

На отчима-тирана уже завели уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Парня уже заключили под стражу.

- Во время расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что обвиняемым могут нарушаться законные интересы детей, - уточняют в краевом Следкоме. - Также будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.