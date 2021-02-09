Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Поклюке с 10 по 14 февраля 2021

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Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке с 10 по 14 февраля 2021. Предыдущий мировой форум получился для российской команды не слишком успешным. Команда заняла только четвертое место в общем зачете. Она уступила Норвегии, Франции и Италии – хозяйке чемпионата мира.
Обе медали на турнире в Антхольце-Антерсельве российской сборной принес Александр Логинов. Он выиграл спринт и завоевал бронзу в гонке преследования. В качестве главной звезды команды он едет на турнир в Поклюку.
Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций будущего форума.
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Поклюке (время московское)
10 февраля (среда)
17:00 – Мужчины. Спринт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1
12 февраля (пятница)
16:30 – Мужчины. Спринт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.
13 февраля (суббота)
16:30 – Женщины. Спринт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.
14 февраля (воскресенье)
15:15 – Мужчины. Гонка преследования. Трансляции – МатчТВ, Европсорт 2.
17:30 – Женщины. Гонка преследования. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.
Состав мужской сборной России по биатлону на чемпионат мира в Поклюке
Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили
Состав женской сборной России по биатлону на чемпионат мира в Поклюке
Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Евгения Павлова