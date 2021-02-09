Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Поклюке с 16 по 21 февраля 2021. Сборная России прибыла в Словению за две недели до старта турнира. Тогда еще не был известен окончательный состав команды на турнир.
На чемпионате мира российская сборная выступит в специальных комбинезонах из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. На форе не будет национальной символики. Название российской дружины на турнир – команда СБР.
Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций будущего форума.
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Поклюке (время московское)
16 февраля (вторник)
14:05 – Женщины. Индивидуальная гонка. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1
17 февраля (среда)
16:30 – Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.
18 февраля (четверг)
17:15 – Одиночная смешанная эстафета. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.
20 февраля (суббота)
13:45 – Женщины. Эстафета. Трансляции – МатчТВ, Европсорт 2.
17:00 – Мужчины. Эстафета. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.
21 февраля (воскресенье)
14:30 – Женщины. Масс-старт. Трансляции – МатчТВ, Европсорт 2.
17:15 – Мужчины. Масс-старт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.
Состав мужской сборной России по биатлону на чемпионат мира в Поклюке
Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили
Состав женской сборной России по биатлону на чемпионат мира в Поклюке
Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Евгения Павлова