Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Поклюке с 16 по 21 февраля 2021. Сборная России прибыла в Словению за две недели до старта турнира. Тогда еще не был известен окончательный состав команды на турнир.

На чемпионате мира российская сборная выступит в специальных комбинезонах из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. На форе не будет национальной символики. Название российской дружины на турнир – команда СБР.

Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций будущего форума.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Поклюке (время московское)

16 февраля (вторник)

14:05 – Женщины. Индивидуальная гонка. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1

17 февраля (среда)

16:30 – Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.

18 февраля (четверг)

17:15 – Одиночная смешанная эстафета. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.

20 февраля (суббота)

13:45 – Женщины. Эстафета. Трансляции – МатчТВ, Европсорт 2.

17:00 – Мужчины. Эстафета. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.

21 февраля (воскресенье)

14:30 – Женщины. Масс-старт. Трансляции – МатчТВ, Европсорт 2.

17:15 – Мужчины. Масс-старт. Трансляции – МатчТВ, Евроспорт 1.

Состав мужской сборной России по биатлону на чемпионат мира в Поклюке

Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили

Состав женской сборной России по биатлону на чемпионат мира в Поклюке

Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Евгения Павлова