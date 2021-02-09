Сегодня мы живем в мире, перенасыщенном самой разной информацией. Она повсюду, окружает нас со всех сторон… Но завладеть нашим вниманием удается лишь некоторым сообщениям. Почему так? Да потому что важно правильное время и место. Хороший пример – поездка в лифте. Даже если вашим соседом по «путешествию» с 14 этажа на первый стал сосед, от неловкости это не избавляет. Говорить вам вроде бы не о чем, и вы стараетесь сделать вид, что ваше внимание занято чем-то другим. Кто-то смотрит в телефон, но чаще мы разглядываем стены лифта. А там – реклама каких-то продуктов, услуг. Чтобы не вызывать подозрений, мы начинаем разглядывать ее так, как будто нам интересно. И в один момент ловим себя на мысли, что мы и вправду заинтересованы! Ведь там может что-то для нас полезное. И вот мы уже записываем телефон, чтобы позвонить по объявлению.Между прочим, по исследованиям маркетологов, информация, размещенная на стенах лифта, в среднем эффективнее рекламных роликов на телевидении в три – четыре раза. Словом, все написанное в лифте, попадает потребителю прямо в сердце и надолго там остается, поскольку по статистике за день человек пользуется подъемником четыре раза.Позитивное восприятиеВ обычном многоэтажном доме за день лифт перевозит около 500 человек. Это ежедневный трафик пассажиров, который не станет меньше ни при каких условиях. Даже во время карантина люди ходили по магазинам, посещали аптеки, выгуливали домашних животных. За три месяца только в одном доме число просмотров рекламы в лифтах достигнет 70 тысяч. Это уникальная практика, когда реклама непрерывно действует на потенциального клиента столь долгое время. Поэтому не вызывает удивления, что реклама в лифте может стать определяющим фактором в выборе товара или услуги клиентом.Портал лифтовиков России приводит интересное исследование экспертов маркетинга из компании Райерсон, института в Торонто и ванкуверского колледжа. Согласно данным, благодаря рекламе в лифте узнаваемость бренда превысила 90%. Большинство пассажиров единодушно признались, что им было интересно читать объявления в лифте и что именно эта информация помогла скоротать время. Кстати, настенную информацию читают не только жильцы данного дома – в среднем каждая квартира принимает двух гостей еженедельно. А значит, число потенциальных клиентов постоянно увеличивается.Краснодарский опытЮжная столица тоже не отстает от мировых трендов. Так, в элитных домах Краснодара уже давно используют рекламные баннеры в лифтах. Размещением их вот уже 7 лет занимается ООО «КОЛИБРИ РА». Чаще всего, информационные стенды украшают подъемники жилых комплексов комфорт-класса и выше. Рекламная компания печатает модули единым плакатом, а значит, ни один рекламный модуль не потеряется. Сегодня в нашем городе уже более 1750 стендов по Краснодару, а значит, жильцы 95000 квартир являются потенциальными клиентами авторов лобъявлений.Кроме того, баннеры в лифтах, в отличие от бумажных объявлений, уменьшают риск распространения инфекции. Лифты, как и лестничные клетки, сотрудники управляющих компаний обрабатывают дезинфицирующим средством, а доски с бумажными объявлениями никто не дезинфицирует.Подробнее о размещении рекламных плакатов в лифтах новостроек можно узнать по телефону 8 (952) 586-44-44. Напишите на этот номер в WhatsApp и получите лучшее коммерческое предложение!