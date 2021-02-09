От капризов природы на Кубани устали и автовладельцы, и пешеходы. С ужасом ждут очередные температурные качели и метеозависимые жители. Выходные запомнились снегопадом, который сменил ледяной дождь. Но уже спустя день каток, образовавшийся на тротуарах и дорогах, превратился в кашу.В ближайшие дни на территории всего Краснодарскоого края ожидается потепление. Причем серьезное - вместо привычного нуля отметки вырастут до +16. Дело в том, что на территорию Украины выйдет очередной активный балканский циклон. Кубань он накроет своим теплым сектором. Поэтому в регионе ожидаются дожди и мартовское тепло. Ветер прогнозируют юго-западный 6-11 метров в секунду. А атмосферное давление будет слабо расти, но все остановится около нормы.Однако уже к выходным температурные отметки резко упадут - перепад ожидается в 25 градусов. Метеорологи говорят, что днем будет около нуля градусов, в некоторых районах - минус 2-5, а ночью ударят 10-15-градусные морозы. Кроме того, на регион снова обрушатся снегопады - стихия будут испытывать край в течение нескольких дней. а уже к середине следующей рабочей недели вновь воздух начнет прогреваться и придет оттепель.Некоторые считают, что это традиционные февральские окна. Сколько они продлятся на Кубани, синоптики прогнозируют с осторожностью.Напомним, во время температурных «качелей», считают медики, подхвативших вирусную инфекцию станет больше, да и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно подготовиться. «КП» - Кубань» узнала, насколько вреден для здоровья температурный скачок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпасная угроза для здоровья: как резкая смена погоды отразится на жителях Краснодарского краяРассказываем, как перепады в 20 градусов может повлиять на самочувствие и как с этим бороться (подробнее)