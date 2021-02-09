Информация обновляетсяМасленица 2021 в Краснодарском крае, как и по всей стране, в этом году начнется 8 марта, а закончится 14 числа. Обычно главные масленичные гуляния выпадают на выходные – субботу и воскресенья.В крае провожать Масленицу будут во всех районах, где на главных площадях развернут ярмарки.В Краснодаре, как и много лет подряд, главные места для гуляний – Пушкинская площадь и парки. На ярмарке «Городская Масленица» на Пушкинской площади приготовят блины. Также обычно тут ставят палатки со сладостями, медом и игрушками ручной работы.Для юных гостей ярмарки обычно делают отдельную зону с аттракционами и ростовыми куклами. Пройдут и театрализованные представления.