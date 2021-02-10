Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 февраля 2021: какие районы самые зараженные

Число заболевших за сутки медленно, но снижается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае на 10 февраля 2021 года.

За прошедшие сутки на Кубани в госпитали поступило 179 человек. Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи, Динской и Выселковский районы, здесь выявили 49, 33, 28 и 10 новых случаев заражения инфекцией соответственно.

Скорбная статистика тоже сегодня, 10 февраля, пополнилась еще на 17 человек.

Лидирует Краснодар. Там за сутки от коронавируса скончались сразу семь человек. Дальше - Сочи. В госпитале курорта не стало четырех пациентов.

Не отстают по летальности Тихорецк, Анапа, Крымский район, Лабинск и Туапсе.

- Возраст умерших от 58 до 95 лет, - сообщают "КП" - Кубань" в оперштабе.

Единственное спасение - прививка. Кстати, в Тихорецком, Кущевском и Крымском районах запустили мобильные комплексы вакцинации от COVID-19. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева на Кубани заработает 24 мобильных пункта для прививок от COVID-19.

- С понедельника мобильный пункт начнет объезд всех населенных пунктов района. В каждом он задержится на 1-2 дня, – сказали КП – Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края. – За графиком работы точки можно следить на официальном сайте администрации Крымского района и в социальных сетях.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 10 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 46 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 10 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 человека.

Коронавирус в Сочи 10 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 18 человек.

Коронавирус в Геленджике 10 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие 4 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 10 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 2 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 10 февраля 2021

В Ейском районе за сутки зафиксировано один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.