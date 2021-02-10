Ситуация с распространением инфекции на Кубани улучшается с каждым днем. Поэтому у жителей региона часто возникает вопрос - когда отменят масочный режим в Краснодарском крае?В среду, 10 февраля, в регионе было зафиксировано всего 176 новых случаев заболевания. Это рекордный показатель за несколько месяцев.Улучшает ситуацию с распространением COVID-19 массовая вакцинация. Прививки от инфекции на Кубани уже сделали более 48 тысяч человек. Каждый день эта цифра увеличивается. Только в Краснодаре работает пять мобильных пунктов, не считая больниц и поликлиник. Также передвижные точки вакцинации появились в районах края.- За неделю заболеваемость коронавирусом в абсолютном числе за день упала на 4,9%. Это означает, что инфекция отступает, – сказала Татьяна Гречаная, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Также на Кубани уменьшается коэффициент распространения коронавируса. Это важный интегральный показатель. Если раньше он держался на уровне единицы, то сейчас упал до 0,9.- Нужно, чтобы он снизился как минимум до 0,5, чтобы мы могли вносить предложения о следующем этапе снятия ограничений, – добавила Гречаная.Отмечается, что подобные предложения можно обсуждать, когда в регионе будет фиксироваться не более 50-60 новых случаев заражения.- Поэтому говорить о новом этапе снятия ограничений можно не раньше, чем через две недели, – резюмировала Гречаная.Жителям Кубани нужно и дальше соблюдать простейшие правила, как ношения маски и перчаток. Нельзя снимать их даже людям, которые уже получили вакцину от коронавируса. Дело в том, что инфекция имеет возможность остаться на слизистой носа, после чего человек почувствует легкое недомогание.