До 12 лет он жил в Норильске. Характер нордический и очень творческий. В школу решил пойти сам в пять лет. Работал как телеведущий и журналист в государственных компаниях, но решил сделать свое «антителевидение». Посчитал, что взял три тысячи интервью, многие в авторском проекте «МЫSLI». Никитин - философ, размышляет о жизни в своих песнях под гитару. Выпустил несколько альбомов. На публике выступает нечасто.Никитин учит строить правильные коммуникации как преподаватель и делает видео для известных бизнес-тренеров. Пишет книгу-учебник.Всё, что они делают с женой Татьяной, называется лаборатория «НесТАНдАРТ». А еще они воспитывают троих детей.Таймкоды:0:46 – представление гостя02:00 – про детство02:42 – про первый «репортаж» и первый класс в пять лет03:45 – почему пошел в журналисты04:39 – вопрос слушательницы: про творческую лабораторию «НесТАНдАРТ»05:42 – про смену городов06:13 – про норильские «минус 60» и полярное сияние08:23 – Артем исполняет свою песню «Снег»10:09 – почему выбрал журфак в Краснодаре10:40 – про суржик и балачку11:44 – стихи Никитина из необычных слов12:55 – викторина «Так отож»: что такое слово «бубка»?14:29 – почему его дело - «антителевидение»?15:29 – вопросы слушательницы: чем покорил Краснодар; кто любимый поэт?17:33 – почему Никитин не бард19:19 – как стал писать песни; почему нет музыкального образования; сколько альбомов20:35 – как появилось название «НесТАНдАРТ»21:21 – про жену Татьяну23:00 – историческая рубрика «Любо знаты»: про театр революционной сатиры в 1921 году23:48 – про «социальную» составляющую музыки Артема25:23 - песня «Сейчастье»28:30 – про новое направление в работе29:27 – чему научился у Батырева30:28 – вопрос слушательницы про любимых творческих людей в Краснодаре31:59 – про проект интервью «МЫSLI» и самые яркие люди в нем34:13 – про 2020-й год в творчестве и бизнесе35:10 - про работу и концерты в онлайн36:23 – про выступления перед публикой37:07 – откуда берутся силы и энергия37:45 – про деятельность медиатренера и книгу40:12 – про «якорные места» в Краснодаре41:53 – чего не достает Краснодару44:00 – про окрошку