В Сочи полиция организовала проверку после сообщений о «съеденном лабрадоре»

Лабрадор пропал во время прогулки во дворе.

- Пропал лабрадор! Откликается на кличку Грей, кастрирован, был без ошейника. Очень контактный. Прошу максимальный репост, псу 5 лет, - писала в своем Instgram хозяйка четырехлапого друга Яна Г.

Женщина, которая воспринимала Грея, как члена семьи, изначально искала его сама. Пес бегал во дворе дома и никогда не сбегал. Хозяйка несколько блуждала по сочинскому поселку Калиновое озеро, звала пса, но тщетно - никто не откликался, лая слышно не было.

Тогда женщина решила посмотреть записи с камер наблюдения, которые установлены на одном из домов.

- Два местных мужика увели его в лес, - добавила хозяйка. - О дальнейшей судьбе ничего неизвестно. Тот, кто увел, не сознается, где он.

Поняв, что самостоятельно отыскать Грея невозможно, сочинка обратилась в полицию. При этом в своем заявлении она написала, что неизвестные увели ее собаку для того, чтобы его съесть. Якобы есть анонимные свидетели, которым жена одного из мужчин рассказывала, как они притащили в дом собаку и приготовили ее.

- Они отняли у детей друга, они отняли жизнь у беззащитного существа! - возмущены родственники, которые уверены - Грея убили незнакомцы.

КОММЕНТАРИЙ МВД

После сообщения правоохранители организовали проверку.

- В полицию 9 февраля действительно обратились хозяева собаки с заявлением о ее пропаже, - рассказали в пресс-службе УВД по Сочи. - Сейчас по факту пропажи собаки в полиции проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося,

Стоит сказать, что в соцсетях жители села утверждают, что это не первая, бесследно пропавшая собака в тои местности. Питомцы пропадали и раньше - найти их не удалось.