Дворец с мраморными колоннами: как выглядит особняк в Геленджике, который выставили на продажу

Правительство Самарской области выставило на продажу недвижимость в курортном Геленджике. На балансе региона стоит бывший санаторий «Южная Звезда», который находится на улице Гринченко, 1. Это на первой линии побережья.По документам, которые выложили на официальном сайте главного управления организации торгов Самарской области, продается трехэтажный спальный корпус. Известно, что он построен в 1913 году.- Площадь объекта - 499 квадратных метров, сейчас это нежилое здание. Оно включено в перечень объектов культурного наследия Краснодарского края и значится как «Дом жилой, дача генерала Н. И. Вишневецкого начала ХХ века», - говорится в документах.Особняк построен по проекту известного архитектора Семена Каллистратова во времена, когда его владелец и заказчик - Никита Иванович Вишневецкий – генерал-майор казачьего войска, уже вышел в отставку по возрасту.Это красивый дом с мраморными колоннами и вазонами.Кроме того, помимо особняка, вместе с дачей продаются еще несколько построек 1915 года, площадью 120 квадратных метров, а также здания прачечной, кухни и бара, которые построили в 1970-х годах. Комиссионное обследование выявило, что они находятся в плачевном состоянии.Начальная цена особняка - 23,2 миллионов. Заявки на аукцион принимаются до 9 марта.