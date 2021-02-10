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Общество

Дворец с мраморными колоннами: как выглядит особняк в Геленджике, который выставили на продажу

Его выставили на торги за 23 млн рублей
Ева МУР
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