Погода в Краснодаре на 11 февраля 2021: Когда придет тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Краснодаре на 11 февраля 2021. Температурные качели на Кубани продолжаются. Только за три дня краевой центр пережил заморозки, ледяной дождь, снегопад и оттепель. Она обернулась для горожан огромными пробками и подтоплениями.

Больше всего досталось Музыкальному микрорайону города. Здесь тонули в лужах все: и пешеходы, и автомобилисты. Некоторые даже оставляли транспортные средства в этих озерах.

- В четверг воздух в Краснодаре прогреется до плюс 17 градусов, – сказали «КП» – Кубань» в краснодарском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. – Также ждем усиления порывов ветра до 12-14 м/с.

Ночью температура воздуха упадет до плюс четырех. Синоптики ожидают ясную погоду.