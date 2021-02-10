Не судим, но давно напрашивался: Что известно о 22-летнем отчиме, который сломал бедро 5-летнему пасынку из-за игрушек

Ребенок по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

«Мой дом — моя крепость». Но есть дети, которые не чувствуют себя безопасно даже в собственной квартире. Не так посмотрел, не то сказал — для некоторых людей этого достаточно, чтобы поднять руку на малыша. От невинного каприза пострадал и 5-летний Боря (имена здесь и далее изменены — Авт.), которого избил отчим.

В небольшом кирпичном доме на улице Чапаева в станице Нижнебаканской живет многодетная семья. 27-летняя Татьяна со своими пятилетними сыновьями-близнецами Петей и Борей от первого мужа, ее 22-летний сожитель Андрей и их годовалая дочка Катя.

- Мама она хорошая, ничего плохого не скажу. Когда она осталась одна с двумя близнецами очень помогала бабушка, и сейчас старается поддерживать, - рассказывают «КП» - Кубань» знакомые семьи. - Уж где она познакомилась с Андреем, не знаю, но сошлись они быстро, разница в возрасте ее не смущала.

Спустя время у пары появилась общая дочь, но свои отношения они так и не зарегистрировали. О том, что происходило в доме у семьи, никто не знает. Но соседи часто видели, как молодой отчим ругал мальчиков.

Мама мальчиков доверяла новому мужчине, потому часто оставляла их.

- Хотел из ребят мужчин воспитать. Что не так сделают — он их по рукам бьет, кричит. Судя по тому, что мать часто оставляла его со своими сыновьями, видимо, доверяла и была не против такого «воспитания», - говорят соседи. - В то, что он такой изверг никто, думаю, не догадывался...

Утром 4 февраля Татьяна ушла к матери, оставив детей со своим сожителем. В этот момент ребята игрались в комнате. Когда же пришло время спать, парень попросил мальчика убрать за собой машинки. Собирать игрушки ребенок не захотел, стал капризничать. Это и разозлило отчима настолько, что он поднял руку на малыша.

Он лупил ребенка руками и ногами, наносил удары снова и снова, пока в какой-то момент не услышал треск... Мужчина сломал бедро ребенку.

Когда фельдшеры приехали на вызов, то были шокированы - на кровати лежал 5-летний мальчик, на теле которого буквально не было живого места. Медики сразу же поняли — это следы насилия.

- Поступил он с закрытым переломом средней третьей бедренной кости со смещением отломков, - сообщил источник в городской больнице Новороссийска. - Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, но угрозы жизни нет.

О поступившем мальчике информацию передали в полицию. Когда правоохранители пришли проверить семью, то оказалось, что отчим-тиран сбежал. К счастью, прятаться долго не смог — спустя сутки его нашли в Новороссийске.

- Из дома семьи забрали металлическую биту. Не исключено, что ей отчим и бил ребенка. Но пока это предварительно, ждем результатов экспертиз, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сам молодой человек, как выяснилось, нигде официально не работал, перебивался случайными шабашками. Кроме того, известно, что он не судим, однако теперь ему придется ответить за избиение ребенка.

На отчима-тирана уже завели уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью" — ему грозит до 10 лет тюрьмы. Изверга уже заключили под стражу.

«КП» - Кубань» от местных чиновников получить комментарий не удалось — от ответа они уходят. Но следователи собираются тщательно изучить их работу.

- Во время расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.