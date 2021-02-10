Смешанная эстафета чемпионата мира по биатлону в Поклюке 10 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

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Предыдущий мировой форум получился для российской сборной не слишком удачным. Команда заняла только четвертое место в общем зачете. Она пропустила вперед дружины Норвегии, Франции и Италии.

Обе медали на чемпионате мира 2020 года в Антхольце-Антерсельве сборной России принес Александр Логинов. Он стал первым в спринте и третьим - в гонке преследования. В качестве главной звезды российской команды Александр приехал на турнир в Поклюку.

Именно Логинов побежит на первом этапе в смешанной эстафете. Отметим, что в нынешнем составе четверка уже выигрывала этап Кубка мира. Ей не было равных на турнире в немецком Оберхофе. Та победа прервала рекордную серию сборной России без медалей на этапах Кубка мира. Она насчитывала 43 гонки.

Стартовый номер россиян на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону 2021

Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Где смотреть смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону 10 февраля 2021 года?

Прямую видео-трансляцию смешанной эстафеты 10 февраля 2021 года из Словении покажут каналы «МАТЧ ТВ» Евроспорт 1.

Текстовую трансляцию смешанной эстафеты чемпионата мира 2021 проведет сайт kp.ru.