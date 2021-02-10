Руководство сервиса Яндекс.Еда провело встречу с курьерами в Сочи

Встреча представителей Яндекс.Еды с курьерами, доставляющими заказы клиентам в Адлерском районе курорта.

Одним из поводов для общения стали ролики, недавно появившиеся в соцсетях, где несколько доставщиков еды жалуются на тяжелые условия и на то, что их якобы, неоправданно заблокировали в системе и они не могут продолжать выполнять доставки.

К подобным претензиям в компании традиционно относятся очень серьезно. И подробно разбираются в конфликтной ситуации всякий раз, когда она возникает. Руководители сервиса поговорили с авторами ролика, остальными курьерами и подняли историю доставок. Выяснилось, что несколько героев ролика неоднократно и грубо нарушали правила сервиса-употребляли алкоголь на доставке, не отвечали на вызовы, пытались ввести в заблуждение по поводу своего местонахождения, чтобы избежать заказов, хамили клиентам.

- Все это время мы были на связи с курьерами из ролика. И опрашивали других доставщиков, которые сотрудничают с нами в Адлере, чтобы непредвзято разобраться в ситуации. Мы выяснили, что только четыре человека, фигурирующие в обращении, в разное время были отключены от сервиса. Причины довольно весомые – они выполняли заказы в нетрезвом состоянии и вовлекали других курьеров в распитие спиртных напитков во время доставки, передавали заказы другим доставщикам, умышленно искажали данные о своем местоположении на доставках и распространяли видеоролики оскорбительного содержания, в которых высмеивали других курьеров, клиентов, сотрудников ресторана и курьерского хаба по этническому и гендерному признаку. Мы считаем, что подобное поведение абсолютно неприемлемо, и с ними мы действительно не готовы продолжить сотрудничество. Остальные курьеры из ролика либо вызваны в хаб за небольшие нарушения – после разъяснений правил сервиса они смогут продолжить выполнение заказов, либо вообще не имеют взысканий и продолжают выполнять доставки, - сообщили в пресс-службе Яндекс.Еды. Одна из претензий курьеров касалась неудобного, по их мнению, месторасположения так называемой «точки старта». Это место, где курьеры начинают доставку и куда возвращаются после выполнения заказа в ожидании нового.

Точка старта расположена в Имеретинской долине, рядом со входом в парк развлечений. Здесь есть много скамеек, где можно присесть и отдохнуть, рядом расположены несколько туалетов. В случае дождя всегда можно укрыться под навесами одного из многочисленных местных точек общепита. В теплом сочинском климате такое местонахождение явно не вызывает неудобств. Тем не менее, в компании готовы рассмотреть ее перенос в более удобное место.

В Сочи сейчас насчитывается более 200 курьеров в желтом. Сергей сотрудничает с сервисом Яндекс.Еда в Адлере около пяти месяцев. Претензии нескольких своих коллег он считает во многом надуманными.

- Это очень удобная форма работы. Ты сам выбираешь, когда и сколько времени выполнять доставки. Выплаты можно получать еженедельно и даже ежедневно. При этом у тебя нет какого-то «злого начальника», который только и следит за тобой. Просто доставляй заказы добросовестно, будь доброжелателен к клиентам и выполняй правила сервиса-а они довольно несложные. И тогда заработки будут приличными, и все будут довольны.

«Я считаю, что выдуманные претензии никому и ничему не помогают», - говорит Сергей.

В самой же компании подчеркивают, что сервис всячески настроен на поддержание сотрудничества с курьерами. Это подтверждает готовность компании к диалогу с курьерами. Кроме того, у компании существует программа заботы о курьерах - Доставщикам еды компенсируют половину стоимость обедов в ресторанных сетях, им полагается бесплатная страховка на сумму до 2 млн рублей на каждой доставке. Недавно, в пользовательское соглашение сервиса был внесен пункт об уважительном отношении к курьерам. Если пользователь будет грубо вести себя с курьером-партнером Яндекс.Еды, сервис оставляет за собой право заблокировать такого пользователя

Для объективного разбора ситуации с курьерами с их согласия компания передала контакты авторов видео Союзу курьеров России, которые обратились в Яндекс.Еду за разъяснениями.

Руководитель Союза Иван Вайсс пообщался с доставщиками и сервисом и пришел к выводу, что этого можно было избежать, если бы коммуникация велась более открыто:

- Эта ситуация позволила поднять много вопросов – они относятся к обеим сторонам. Например, я видел скрины с сообщениями о том, что человек заблокирован. Никаких деталей, ничего. В ходе общения с Яндексом выяснилось – беседы проводились ранее, но видимо ребята не осознавали их серьезность. А потом как гром среди ясного неба некоторым пришли сообщения о блокировке без подробного описания ситуации. Отчасти я понимаю, почему начались эти возмущения.

Для того, чтобы такого не было надо вести более четкую коммуникацию - это большой урок для Яндекса. По итогам встречи сервису стало понятно, над чем стоит поработать. В любом случае радует, что компания ведет серьезный и конструктивный диалог с курьерами, слышит их. Подавляющее большинство вопросов, поднятых на встрече с доставщиками в Сочи, удалось решить буквально на месте,- отметил Иван Вайсс.