Второй автосалон Fresh Auto открылся в Краснодаре

Фото пресс-службы Fresh Auto

6 февраля по адресу: Ростовское шоссе, 14к1 прошла торжественная церемония открытия второго салона Fresh Auto. Приглашённые гости смогли принять участие в розыгрыше призов, посетить экскурсию по салону, узнать много нового о компании и представленных автомобилях. Также их ждали вкусные угощения и специальные выгодные предложения от компании.

Партнером церемонии стала торговая марка «Chateau Tamagne», которая производит качественные натуральные вина для широкого круга потребителей. Вина рождаются между двумя морями в современном винодельческом комплексе Центре энологии Chateau Tamagne. Партнером церемонии стал портал «Авто.ру» — один из крупнейших автомобильных сервисов в России. Также поддержала премию группа компаний Метрикс Development, которая возводит жилье комфорт-класса в Краснодаре

Fresh Auto – один из крупнейших игроков сектора авторитейла России, работает на рынке с 2006 года. Амбициозная компания, основные бизнес-процессы которой направлены на цифровизацию. Сейчас в стране работают свыше 25 салонов компании.

Фото пресс-службы Fresh Auto

В новом дилерском центре Fresh Auto в Краснодаре представлено более двух тысяч автомобилей всех классов. Салон предоставляет клиентам открытую диагностику по каждому авто.

Помимо этого, в компании можно получить качественные услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей. Эти потребности легли в основу направления «Fresh Сервис». Он сочетает в себе экспертизу официальных дилеров и подход независимых автосервисов, который включает в себя доступные цены, интересы клиентов, а также выгодные решения для автовладельцев.

- В наших салонах можно получить качественный сервис, выбрать машину любого бренда и воспользоваться уникальными услугами: комиссионные продажи, автоподбор, выкуп и другие. Одной из уникальных услуг являются интерактивные продажи. Благодаря им клиент, может приобрести автомобиль из любого из 7 регионов, в которых представлена компания, – говорит региональный директор Fresh Auto Краснодар Максим Солодовник.

Во Fresh Auto выгодно приобретать автомобили и в кредит: клиент может подать заявку сразу в 20 банков-партнеров Fresh Auto и выбрать самые выгодные условия. Процесс подачи документов занимается до десяти минут, ответы – до часа.

Фото пресс-службы Fresh Auto

Клиенту не нужно представлять справки о доходах и копию трудовой книжки. Необязателен даже первоначальный взнос. Также у Fresh Auto

широкие возрастные рамки: от 18 до 85 лет. Срок займа – от трех месяцев до восьми лет.

За четыре года на рынке Краснодара Fresh Auto максимально упростил процедуру покупки автомобиля. Сейчас компания оказывает все виды финансовых услуг: это автокредитование, страхование и лизинг.

В салонах Fresh Auto представлены автомобили любой марки, так как уже 15 лет компания работает с мультибрендом. Благодаря такому широкому ассортименту дилеру удаётся ежегодно увеличивать объёмы реализованных автомобилей. Только в 2020-м компания реализовала свыше 26 000 машин с пробегом.