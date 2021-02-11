Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 февраля 2021: первые пункты вакцинации от COVID-19 открылись в торговых центрах Новороссийска и Сочи

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 11 февраля 2021 года.

В Краснодарском крае число больных коронавирусом все еще вызывает тревогу. Хотя, количество выздоровевших от опасной инфекции уже превышает число заболевших. По последним данным в регионе 176 зараженных. Среди них шесть - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 35,5 тысяч.

- Сейчас 103 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1644 человек в крае скончались от коронавируса.

Первые пункты вакцинации от ковида открылись в торговых центрах Новороссийска и Сочи. В городе-герое пункт вакцинации расположен в ТРЦ «Южный Пассаж», на курорте - в ТЦ «МореМолл».

В пресс-службе краевой администрации напомнили, что всего в регионе задействуют 24 передвижных медицинских комплекса. Они уже принимают пациентов в Краснодаре, Брюховецком, Крымском, Кущевском, Кавказском, Тихорецком и Тбилисском районах.

Прививку от опасной инфекции уже сделали около 60 тысяч кубанцев. Только за последние 24 часа вакцину ввели более 6 тысяч жителей.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 11 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 51 новый случай заболевания.

Коронавирус в Анапе 11 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 7 человек.

Коронавирус в Сочи 11 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 11 человек.

Коронавирус в Геленджике 11 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки никто не заболел.

Коронавирус в Туапсе 11 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 11 февраля 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 4 человек.