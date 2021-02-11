Самолет Сочи – Ростов-на-Дону задержали на 8 часов из-за попадания птицы

Фото: krr.aero

В аэропорту Сочи по техническим причинам задержали самолет авиакомпании «Азимут». Он должен был вылететь в Ростов-на-Дону в 21:55. Но пассажирам пришлось томиться в зале ожидания восемь часов.

- Изначально рейс «Азимута» прибыл из Минеральных вод в Сочи с опозданием. Он должен был прилететь 10 февраля в 21:15, но прибыл только в 00:12 11 февраля. Опоздание произошло из-за технической неисправности. Самолет был направлен для проведения технического осмотра. Выяснилось, что из-за попадания птицы в турбину произошла неисправность датчиков воздушного судна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Также в аэропорту добавили, что резервный борт авиакомпании вылетел в Сочи в 21:55, в городе-курорте он был уже в 05:11. Именно на нем пассажирам удалось улететь в Ростов-на-Дону только спустя 8 часов от запланированного времени. Но дождались рейса не все.

- В 06:17 пассажиры отправлены в пункт назначения. Количество пассажиров – 59. Еще 15 от полета отказались, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Резервный борт успешно доставил пассажиров в аэропорт Ростова-на-Дону.