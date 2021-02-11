Снежный монстр идет на Кубань: на регион обрушатся метель и ураган

Фото: Евгения ГУСЕВА

Поволжье и Предуралье сковали суровые морозы. Шутка ли - в Перми, на пике солнечного прогрева, было -22°. А тем временем совсем другая картина сложилась на юге страны – Краснодар оказался под водой! Пару дней назад Кубань засыпало снегом, но накануне снова резко потеплело до +11 градусов, в районе Сочи воздух прогрелся аж до +22°.

- После потепления снежный покров стал таять. Основную наполняемость получили реки южной части края. Наиболее острая ситуация была в Абинском, Крымском, Северском, Апшеронском, Белореченском районах, Горячем Ключе, а также в горной части Туапсинского района - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник. - Здесь наблюдались временные паводки, но при этом обошлось практически без критических подъемов. Лишь в Горячем ключе сработали наши автоматизированные системы, но подтоплений в городе не было.

Снег сейчас лежит лишь в восточных районах региона, но на санках уже не покатаешься, слой очень тонкий. Да и судя по высоким температурным отметкам, все растает в ближайшие дни окончательно.

- Сейчас уровни рек на всей территории края ниже опасных отметок, но повышенный фон сохраняется. В дальнейшем осложнения паводковой обстановки не прогнозируем, - уточняет Александр Колесник.

Однако погода начиная с вечера 12 февраля начнет портиться. Понижение температуры и осадки прогнозируются до конца второй декады февраля. По словам метеорологов, зима вновь вернется - на регион обрушится снегопад, на дорогах из-за метели ухудшится видимость.

К тому же из-за резких температурных контрастов усилится ветер. Самый сильный шторм мы ожидаем на Черном море – порывы здесь будут достигать свыше 20-25 метров в секунду. Ну в вдобавок ко всему, в регионе из-за циклона станет еще холоднее. Зона заморозков пробьется даже к берегам Кубани и Крыма.