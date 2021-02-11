С 12 февраля начнется уникальный проект «Марафон идей», который организовала партия «Новые люди».Жители Краснодарского края смогут предложить свои инициативы, пути решения актуальных проблем в регионе. Лучшие идеи войдут в программу партии.Пора дать слово людям, а не чиновникам- «Марафон идей» - это возможность услышать, что думают люди, узнать их предложения в самых разных сферах: образовании, медицине, экономике, устройстве политической или даже судебной системы. Жить в проблемах могут все, а вот предложить, как пробелы восполнить — другое дело, - сказал председатель «Новых людей» Алексей Нечаев во время своего визита в Краснодар. - Хватит считать, что наши люди ничего не понимают, во многом они разбираются не хуже чиновников, потому пора дать им слово.С 12 февраля начнётся первый этап. Это, так называемый мозговой штурм в режиме онлайн. Идеи и предложения «Новые люди» будут собирать от жителей самых разных уголков страны.Поделиться инициативами можно несколькими способами: записать видео или опубликовать пост в социальных сетях с описанием идеи, сопроводив хэштэгом #брейншторм_новые_люди, или заполнить заявку на сайте marafon.newpeople.ru.Авторы лучших идей получат до 300 тысяч рублей на их реализацию, говорят организаторы проекта. Далее будут подведены итоги масштабной работы. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета Новых людей, а также известные блогеры - те, к кому прислушиваются сотни тысяч людей.- С 15 марта по 15 апреля мы планируем проехать по всей России. Там пройдет очное подведение итогов, награждение людей, которые предложили самые интересные идеи, - добавляет Алексей Нечаев. - Самые сильные и полезные идеи для страны войдут в программу партии, которая будет редактироваться.Услышать голос КубаниОт жителей Краснодарского края новая политическая сила предложения ждет особенно. В нашем регионе живут люди, которые стремятся к его развитию, проводятся самые значимые события страны. Потому важно услышать голос Кубани.По словам Алексея Нечаева, в Краснодаре рождаются отличные идеи, которые можно и нужно распространять на всю страну.- В Краснодаре есть удивительный человек – предприниматель Сергей Галицкий. Он известен тем, что построил не только стадион «Краснодар» и одноименный парк, но и открыл в различных районах региона футбольные школы для детей. Больше 13 тысяч ребят занимаются там, - говорит Алексей Нечаев. - Это отличный пример того, как спорт может быть не государственным, а может быть частным делом.Он также отметил, что в Краснодарском крае существует высокий запрос на обновление власти. В прошлом году «Новые люди» получили 4,97% на выборах в городскую думу Краснодара.Как рассказал руководитель Краснодарского отделения партии Никита Сиразетдинов, у активистов уже есть инициатива по поддержке бизнеса в сфере развлечений, которую планируется отправить на конкурс «Марафон идей». Во многих других регионах ограничения по работе бизнеса уже сняты. В Краснодарском крае же лишь недавно стали открывать кинотеатры и театры с разрешенной заполняемостью в 30%.Также ожидается, что жители региона предложат свои идеи по решению самых острых проблем.- Застройка в городе плотная, далеко не везде качественное покрытие дорог. Сказать: «дайте денег, чтобы построить дороги!» - это просто порыв. Нужно изящное решение, уверен, вместе мы его найдём. Мы партия, которая считает, что надо не рыбу раздавать, а удочки», - говорит председатель «Новых людей» Алексей Нечаев. - Еще одна проблема, с которой столкнулся я лично уже дважды, это ливневки. Во время сильного ливня, увы, не во всех районах они справляются - машины тонут на дорогах и это, конечно, одна из главных болевых точек.Немало предложений партия ждет и в сфере экологии. В Краснодаре фиксируют немало незаконных врезок в ливневую канализацию. Все нечистоты предприятия-нарушители сливают в реку Кубань, что отражается не только на водоеме, но и на всей экологии региона.- Эко-активистов мы всегда поддерживаем, - отметил Алексей Нечаев. - 10 лет назад мной было создано движение «Эка». Мы высадили 10 миллионов деревьев по всей России. Просто делали то, что считали нужным для страны, для будущего ее жителей.НА ЗАМЕТКУПартия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее председателем является основатель научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.В Краснодаре отделение партии появилось в марте 2020 года. На прошедших в сентябре 2020 года выборах депутатов городской думы Краснодара партия «Новые люди» набрала 4,97% голосов.Штабы партии есть в Сочи, Новороссийске, Ейске и Майкопе. А также в станицах Щербиновская, Отрадная, Каневская.