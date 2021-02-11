Пусть подождут! Депутат из Краснодарского края рассказал, почему не платит за электричество

Что за схему, а главное, с какой целью, затеял народный избранник, неизвестно

Депутат Совета Афипского городского поселения не собирается платить за электроэнергию пока ресурсоснабжающее предприятие не заберет имущество. Беседа такого содержания предположительно Андрея Логинова, председателя СНТ "Радуга", с электоратом попала на кадры видео.

- У "Радуги" будут расти долги в геометрической прогрессии. А делаю я это для чего, чтобы НЭСК (Независимая энергосбытовая компания - авт.) забрал все имущество "Радуги", - говорит на видео депутат.

Что за схему, а главное, с какой целью, затеял народный избранник, неизвестно.

- Почему это он распоряжается имуществом СНТ? - возмутились дачники и направили видео в прокуратуру Краснодарского края.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Напомним, больше 11 миллионов рублей, 12 участков земли, 10 единиц самоходной и транспортной техники, стоимостью в 22 млн рублей лишился депутат сельского поселения в Крыловском районе Кубани Андрей Дураков.

За недостоверную декларацию о доходах суд постановил забрать в пользу Российской Федерации у него больше 33 миллионов рублей.

Дело в том, что прокурорская проверка усмотрела в действиях народного избранника нарушение антикоррупционного законодательства.

Надо сказать, что еще раньше он лишился и депутатского мандата.

Сейчас на все многомиллионное богатство Дуракова наложен арест.