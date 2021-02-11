17-летнюю школьницу пытались изнасиловать на «вписке» в сауне

Фото: Рустем АХУНОВ

Эта история произошла в Набережных Челнах, где сейчас временно живет 17-летняя Стелла С. (имена здесь и далее изменены – Авт.). Хотя она сама из Краснодарского края, в Набережных Челнах учится. Стелла там познакомилась с парнем – Арсеном К. Он работает в местной пекарне. С первых дней он начал обхаживать девушку, оказывал ей знаки внимания. А на одно из свиданий пригласил красавицу… в сауну.

Уж какие слова подобрал новый ухажер, не ясно, но Стелла ничего подозрительного в его предложении не заметила. Девушка с радостью согласилась попариться вместе с кавалером.

Но уже в бане что-то пошло не так. Стелла выбежала из парилки, в чем мать родила, и поспешила уйти из сауны. А через неделю своему старшему брату, что живет в Анапе, она призналась в страшном.

- Моя сестренка окончила недавно 9 класс, она еще несовершеннолетняя, - написал родственник Стеллы заявление в полицию. - Она рассказала мне, что мужчина начал к ней приставать. Пытался надругаться над ней, угрожал, что изобьет ее.

Сообщение зарегистрировали.

- Разбираться в произошедшем будут теперь полицейские Набережных Челнов, потому что там все случилось, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Если информация все-таки подтвердится, то мужчине, который домогался несовершеннолетнюю может грозить серьезный тюремный срок.

Зададут вопросы и руководству сауны, которые пропустили юную особу. По закону девушка фейсконтроль не должна была пройти. Но, по всей видимости, погоня за выгодой затмила разум администраторов.