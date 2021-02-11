Ни дня без суда: что стало с уволенным редактором Пивоваровой из Батайска

Что для журналиста его имя? Инструмент, проба мастера, если хотите. Изваляешь в грязи – навсегда лишишься доверия, любимого дела, уважения. И, похоже, это такой новый эффективный инструмент устранения неудобных. Теперь, чтобы заставить замолчать журналиста, достаточно приколотить его к позорному столбу, выбрав самую постыдную статью в уголовном кодексе.- Что ж это вы, смелый Пупкин, в моем глазу соринку увидели, в своем бревна не замечали! – самодовольно хмыкнет власть вслед удаляющемуся в полицейском воронке журналисту.Знаем, проходили.СКАНДАЛ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕО внезапном и спешном увольнении редактора крепкой ростовской районки «Вперед» – Елене Пивоваровой заговорили много и часто после пресс-конференции президента 17 декабря. Председатель местного отделения союза журналистов России Вера Южанская (что само по себе нонсенс!) возмутилась происходящим на всю страну.- Мы все учились у Лены Пивоваровой, а ее в расход? - заявила она.Пивоварова и сама еще год назад стояла здесь с призывным плакатом, ожидая, когда провинции дадут слово. Слово ей не дали. Но потеснив гуру из пула, она всучила Путину папку с документами о проблемном в Батайске микрорайоне, до которого есть дело разве что местным журналистам.Волшебным образом проблема решилась. А Пивоварова засела занозой под толстой кожей местных властей. Не то, чтобы страницы районки пестрили разоблачениями. Непозволительной роскошью маленьких и незащищенных стала сама констатация фактов: «Батайск в лидерах по зараженным коронавирусом в регионе». За такой заголовок в духе времени редактора учредители просто распяли.К ней в газету шли жалобщики со всего района - кто с платежками, кто с прорванными трубами, кто из-за отмены автобуса до далекой станицы.Тут «впередка» взялась за незаконные ларьки, портящие облик симпатичного, в общем-то, южного городка. Здесь в завышение цен уличила поставщиков фруктов в батайские детсады.- Тогда к нам депутат Госдумы даже приехал разбираться. Кому такое понравится? – вспоминают свои маленькие победы пивоваровские журналисты.А в ноябре к Пивоваровой с готовым приказом об увольнении пришли двое из мэрии Батайска. Торопились так, что заставили бухгалтера в тот же день выплатить Пивоваровой трехмесячный заработок в виде компенсации. Газета хоть и поменяла с января форму собственности, став обществом с ограниченной ответственностью, осталась подвластна администрации. Редактор сунула подмышку награду «10 лучших газет России» со словами «Те, кто после нас, пусть свое еще заработают!» - и отправилась восвояси.Батайск забурлил о попранной свободе слова, как повелось, в соцсетях. Но у властей города, до этого момента не имевших убедительного контраргумента, нашелся привычный – финансовая проверка.- Что вы здесь шастаете все? – недружелюбно встречает новый редактор «впередки», как все здесь называют батайскую газету. Лариса Белоконь сначала охотно раздавала интервью журналистам. Но героический образ предшественницы в глазах коллег почему-то не мерк, несмотря на солидную папку компромата, которую она успела насобирать на Пивоварову за месяц своей работы.Обвинения из ее уст звучат внушительно – дутые тиражи, долги по налогам, даже неоплаченные штрафы ГИБДД. Неважно, что Пивоваровой указали на дверь, не дав даже закончить дела.- Откуда это желание утопить коллегу? – давно хочу узнать ответ на этот вопрос. Но в запале сменщица Пивоваровой будто не слышит.- Да я 30 лет в журналистике! Меня еще прежний глава звал на эту должность, но я отказалась, - все глубже погружает Лариса Белоконь в печальное дежавю.Демарша коллег вслед за редактором не случилось. На профессиональную солидарность в ущерб стабильности способны единицы. Те, кто продолжает работать, попали в немилость к новому руководству. Но терпят и ждут победного возвращения Пивоваровой.ВСЕ В ИНСТАГРАМ!С экрана телевизора губернатор Ростовской области Василий Голубев дает пресс-конференцию, требуя от коллег большей технологичности.- Получили запрос от населения, сразу же реагируем, - наказывает через голубой экран глава региона.Действительно, не иметь официальную страницу в соцсетях для чиновников на местах сейчас очень недальновидно. Хотя бы раз в день (лучше чаще!) здесь должен появляться его светлый лик в заботах о своем народе. Газета в глазах ситименеджеров – затратный рудимент. А такая как «Вперед» только добавляет темных пятен в рейтинг цитируемости!В мэрии Батайска, видимо, это давно поняли. Потому журналистам Пивоваровой сюда вход был заказан, а на их письменные запросы отвечать и вовсе недосуг. Все в сети.- Пропуск! – останавливает меня охранник.- Мне бы с вашим главой пообщаться, - говорю. От невиданной наглости брови охранника ползут вверх. Узнав, что я журналист, он кому-то звонит, но пропускать не торопится.Спустя время на встречу пришел бодрый и молодой пресс-секретарь мэра Геннадия Павлятенко. Из-за плотного рабочего графика сам глава города, говорит, не смог.- Елену Пивоварову уволили по решению учредителя без объяснения причин, - ответил он. - Это все, что мы имеем сказать!РАЗБЕРУТСЯ?В СССР, кстати, советская пресса регулярно обрушивалась на нерадивых бюрократов и собственных партийных секретарей…- Прежний редактор нашей краснознаменной газеты, бывший фронтовик шел с инспекцией по кабинетам и фиксировал все в свой блокнотик. Кто во время работы чаи гоняет, наплевав на людей, - говорит бывший редактор Елена Пивоварова.В лучшем случае с инфарктом, в худшем – с позором таких выдворяли из партии. А районке давали обязательный ответ - «факты приведенные в газете подтвердились»… Государство имело мужество искать с помощью своей СОБСТВЕННОЙ прессы в себе же недостатки.- Листаешь сейчас газеты тех лет и диву даешься, нас бы за такую резкость давно колесовали, - говорит Елена Пивоварова. – Мы потеряли все это, когда на смену такому подходу пришли хозяева. Они почему-то думают, что имеют моральное право решать, что писать, а что не писать.Через пару дней после вопроса президенту Елену Пивоварову вызвали в область для общения с одним из замов губернатора Голубева. Но встреча получилась какой-то слишком вымученной и протокольной.- Разберемся, - таков был ее результат.Сам глава региона встречаться с уволенным редактором не пожелал, хотя еще несколько месяцев назад вручал ей благодарственную грамоту (и не одну!) за достойную работу.- Мы с ним знакомы лично. Он мне звонил сразу после увольнения, интересовался, - говорит Пивоварова.Кстати, через пару дней после телефонного разговора с губернатором в редакцию и явилась проверка. А Пивоваровой пообещали возбудить «сразу несколько уголовных дел», даже не вдаваясь в детали финансовых операций.К слову, внезапно о своем уходе с поста председателя ростовского отделения Союза журналистов России Вера Южанская, задавшая вопрос президенту.- Нет, это решение было принято давно и никак не связано с ситуацией в Батайске, - убеждает она.В любом случае свою главную миссию по защите коллеги Вера Южанская выполнила.МНЕНИЕВ федеральном Союзе журналистов тоже тревожатся по поводу судьбы районки и ее бывшего редактора.- Вам ли не знать, что любому редактору можно устроить уголовное дело, - говорит секретарь профсоюза Владимир Касютин. - Ничего нового я пока сказать не могу, кроме того, что «Вперед» была одной из лучших газет страны. Она была очень непохожей на большую часть районок. Чего стоил, к примеру, цикл о горожанах, умерших по вине медиков. Думаю, как только редактор старается быть более профессиональным, начинаются конфликты с властями. В какой-то момент аудитория издания, ее уважение и доверие стало для Елены Пивоваровой важнее собственного спокойствия.P.S. В суде Батайска состоялось уже несколько заседаний по иску Елены Пивоваровой о незаконном увольнении. Обычно, это единственная возможность для второй стороны отмотать все назад и примириться. Но мэрия ее демонстративно проигнорировала, готовя уголовные козыри.