Краснодар – Локомотив 11 февраля 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Руслан Камболов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Уже в пятницу, 12 февраля, футболисты «Краснодара» вернутся на родину. Сегодня «быки» проведут последние контрольные матчи на тренировочных сборах в Марбелье. Одним из соперников команды Мурада Мусаева станет столичный «Локомотив».

Отмечается, что обе команды выйдут на поле в основном составе. Чуть больше недели назад клубы уже встречались между собой в Марбелье. Тот матч завершился вничью – 1:1. В составе «быков» забитыми мячом отметился Рустам Халназаров. У «Локомотива» отличился Михаил Агеев.

История встреч «Краснодара» и «Локомотива» насчитывает 20 матчей. «Быки» одержали шесть побед и потерпели 11 поражений. Еще три встречи завершились вничью.

Предстоящая игра пройдет на стадионе Футбольного центра Марбельи. Стартовый свисток прозвучит 11 февраля в 16:30 по московскому времени. Отмечается, что в это время воздух в районе стадиона прогреется до 17 градусов.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Краснодар – Локомотив 11 февраля 2021