Сразу семь учителей уходят из школы на Кубани вслед за уволенный заведующей

В причинах конфликта будут разбираться Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одной из школ Краснодарского края - филиале гимназии станицы Азовской - сразу семь педагогов собираются уйти с работы вслед за уволенной заведующей Татьяной Гончаровой.

- Обращаемся к вам с убедительной просьбой разобраться в сложившейся катастрофичной ситуации с нашими детьми! Они являются учащимися филиала МБОУ гимназии станицы Азовской имени выдающегося педагога и ученого Василия Александровича Сухомлинского в станице Северской, - написали родители письмо в инстанции. - В нашей гимназии сложилась на данный момент ужасная атмосфера массового увольнения учителей наших детей! В середине учебного года (и так очень сложного в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире) наши дети находятся в невыносимой атмосфере расставания с любимыми педагогами. К сожалению, учителя нашей гимназии соблюдают принципы профессиональной этики и не сообщают причин своего массового увольнения, но согласитесь, увольнение даже по собственному желанию нескольких высококвалифицированных учителей (они доказали это на практике) одновременно является индикатором неблагоприятной атмосферы в образовательном учреждении.

В управлении образования Северского района Кубани подтвердили пока факт только одного увольнения - собственно, заведующей филиала.

- Сегодня, 11 февраля, мы встречаемся с родителями и с педагогическим коллективом школы. Будем разбираться, что там происходит. Заявление об увольнении Татьяны Гончаровой был подписан не мной, а руководителем основного корпуса гимназии, - сообщила "КП" - Кубань" руководитель ведомства Любовь Мазько.

По одной из версий, действующая директор гимназии в станице Азовской создала невыносимые условия работы для педагогов филиала и заставила их изменить привычный трудовой распорядок.

На разбирательстве настаивают и в минобре Краснодарского края.

- Этот конфликт урегулируют на местах, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе минобра.