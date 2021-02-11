«Подошва плавилась, от дыма задыхались»: двоих туристов, потушивших пожар около сочинского дендрария, наградили

На фото Владислав Тренин (слева), Игорь Белоногов и Дмитрий Колесников. Фото: пресс-службы Сочинского национального парка.

Все случилось вечером в районе сочинского дендрария. Дело близилось к закату – парк готовился к закрытию. Но планы сотрудников нарушил внезапно вспыхнувший огонь в верхней части.

- Мне позвонил директор нацпарка Павел Хоценко и сказал – «пожар!». Пламя разгорелось не в самом дендрарии, а за его пределами рядом с ограждением. Полыхали сухие ветки и гора хлама, искры перекинулись и на пальмы, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий парком Игорь Белоногов. – Угроза была большая. Помимо того, что площадь возгорания была 100 квадратов, не меньше, так еще и пламя стремительно приближалось к территории дендрария.

Именно в этой части находятся уникальные растения со всего мира – их ценность очень велика, потому потери могли исчислять миллионами рублей. Сухая погода и ветер с моря только усугубляли ситуацию.

Не раздумывая, Игорь бросился в служебное помещение за огнетушителями. Схватив три баллона, он побежал к месту пожара. В этот момент ему на помощь пришли двое туристов, которые, как говорится, оказались в нужное время в нужном месте.

«Подошва плавилась, от дыма задыхались»

- Шел по парку, в какой-то момент услышал треск веток. Повернулся, а там все полыхает! - вспоминает свою прогулку по сочинскому дендрарию 21-летний турист Дмитрий Колесников из Санкт-Петербурга.

В огне могли погибнуть уникальные растения.

- Спросили, нужна ли помощь? Но ответа уже не дожидались – метнулись за сотрудником парка, времени не было, - продолжает 25-летний Владислав Тренин из Краснодара, который гулял неподалеку.

В считанные секунды парни превратились в спасателей. Схватив огнетушитель, они перепрыгнули через ограждение, да так быстро и ловко, что до сих пор поражаются – как им это удалось.

- Адреналин был сильный! Высота забора – больше двух метров, а мы прыгнули в очаг, не думая ни о чем. Подошва плавилась под ногами, дышать было тяжело, до сих пор горло першит после пожара, - говорит Игорь Белоногов. - Но старались дышать ровно – нужно было погасить очаг, не дать ему разгореться дальше.

Пока мужчины боролись с огнем, жители многоэтажки, что находится в нескольких десятках метров от пожара, вызвали спасателей. Кроме того, из цокольного этажа они протянули шланг и включили воду – это помогло быстрее справиться с бедой.

Виной всему – окурок

Прибывшие на место пожарные окончательно погасили пламя и затушили дым. На тушение природного пожара ушло 22 минуты. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты. Но, предварительно, пламя вспыхнуло из-за брошенного окурка или неосторожного обращения с огнем. Главное, о чем не устают повторять спасатели, - обошлось без жертв и удалось сохранить уникальные экзоты.

Добровольцев поблагодарили за помощь.

Неравнодушным туристам после пожара вручили награды. На торжественной встрече Владислав Тренин и Дмитрий Колесников получили благодарственные письма и подарки от Сочинского национального парка. Благодарностью отметили и Игоря Белоногова, который помог сдержать пламя до приезда пожарных.

- Впервые тушил пожар. Испачкался, конечно, но в тот момент было абсолютно не до этого. Думал только о том, что нужно скорее помогать! - говорит Дмитрий Колесников.

А семья Игоря Белоногова, услышав историю о своем герое, даже не сомневалась, что он первым бросился на помощь.

- Сын пожал мне рука, а супруга с гордостью обняла. Я родился в Сочи, а в Дендрарии провел все свое детство. Стоять и смотреть, как пламя пожирает все вокруг, просто бы не смог! - добавляет Игорь Белоногов.