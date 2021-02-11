Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Уровень заболеваемости в Краснодарском крае хоть и находится под контролем. Однако, считают власти, сдерживать рост помогают введенные на Кубани ковидные ограничения. Чтобы удержать положение, решено действие запретов сохранить. Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 28 февраля 2021 года включительно.

Согласно документу, на территории Кубани, по-прежнему действует строгий масочный режим. Жители должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах: магазинах, в общественном транспорте, на вокзалах, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, такси, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей.

Еще одно требование, которое сохраняется, - это социальная дистанция в 1,5 метра. Ее просят соблюдать в общественном транспорте и в магазинах, стоя в очереди.

- Число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек, - напоминают в администрации Краснодарского края.

Как ранее сообщалось, 11 февраля на Кубани зафиксировано 174 новых случая заболевания COVID 19. По данным регионального Минздрава, за период с начала пандемии болезнь унесла жизни 1660 жителей региона.