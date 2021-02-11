Режим продлен: Какие ограничения будут действовать в феврале 2021 в Краснодарском крае

Что запрещено, а что разрешено в феврале 2021 в Краснодарском крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замглавы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная на еженедельной планерке сообщала, что снимать все ограничения в крае не планируется. Ковидные запреты отменяют поэтапно. Так, например, с 8 февраля студентов вернулись к очной форме обучения - вновь лекции и экзамены будут проходит в аудиториях.

- Лишь через 2 недели после отмены этого ограничения, мы будем снова анализировать обстановку, чтобы понимать, ухудшилась у нас ситуация или нет, - говорит замглавы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

На данный момент вспышек и крупных очагов заболевания в крае нет, эпидситуация находится под контролем. Чтобы не ухудшать положение, решено продлить действующие ограничения. Режим повышенной готовности, согласно новому постановлению, сохраняется в регионе до 28 февраля.

Жители и гости края, по-прежнему должны носить маски в местах массового скопления людей. Это касается объектов торговли, организаций бытового обслуживания, вокзалов , аэропортов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

По-прежнему ограничена работа ресторанов, баров, кафе, а также ночных клубов, караоке, боулингов ночью. Для посетителей открыты заведения лишь 00:00 до 06:00. Всех нарушителей режима будут штрафовать или временно закрывать. Сохраняется запрет на курение кальянов также наложено табу.

КАКИЕ ЕЩЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты

Фудкорты в ТЦ: работают в режиме "на вынос"

Аттракционы в парках: открыты

Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты

Библиотеки: открыты, но без читального зала

Храмы: открыты

Бассейны и спа-комплексы: открыты

Аквапарки: открыты

Дельфинарии: открыты, но разрешено заполнение не более 10% зрительских мест

Зоопарки, океанариумы: открыты

Экскурсии на свежем воздухе: разрешены

Сауны и бани: закрыты

Кинотеатры: закрыты

Концерты и другие массовые мероприятия: запрещены

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается

Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).