Режим продлен: Какие ограничения будут действовать в феврале 2021 в Краснодарском крае

Что запрещено, а что разрешено в феврале 2021 в Краснодарском крае. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Замглавы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная на еженедельной планерке сообщала, что снимать все ограничения в крае не планируется. Ковидные запреты отменяют поэтапно. Так, например, с 8 февраля студентов вернулись к очной форме обучения - вновь лекции и экзамены будут проходит в аудиториях.
- Лишь через 2 недели после отмены этого ограничения, мы будем снова анализировать обстановку, чтобы понимать, ухудшилась у нас ситуация или нет, - говорит замглавы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.
На данный момент вспышек и крупных очагов заболевания в крае нет, эпидситуация находится под контролем. Чтобы не ухудшать положение, решено продлить действующие ограничения. Режим повышенной готовности, согласно новому постановлению, сохраняется в регионе до 28 февраля.
Жители и гости края, по-прежнему должны носить маски в местах массового скопления людей. Это касается объектов торговли, организаций бытового обслуживания, вокзалов , аэропортов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.
По-прежнему ограничена работа ресторанов, баров, кафе, а также ночных клубов, караоке, боулингов ночью. Для посетителей открыты заведения лишь 00:00 до 06:00. Всех нарушителей режима будут штрафовать или временно закрывать. Сохраняется запрет на курение кальянов также наложено табу.
КАКИЕ ЕЩЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Отели и санатории: открыты
Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)
Кафе и рестораны: открыты
Фудкорты в ТЦ: работают в режиме "на вынос"
Аттракционы в парках: открыты
Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты
Библиотеки: открыты, но без читального зала
Храмы: открыты
Бассейны и спа-комплексы: открыты
Аквапарки: открыты
Дельфинарии: открыты, но разрешено заполнение не более 10% зрительских мест
Зоопарки, океанариумы: открыты
Экскурсии на свежем воздухе: разрешены
Сауны и бани: закрыты
Кинотеатры: закрыты
Концерты и другие массовые мероприятия: запрещены
Масочный режим: действует
Социальная дистанция: соблюдается
Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).