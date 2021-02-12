Сбер презентовал сервисы экосистемы для развития инвестиционного потенциала Сочи

Фото: пресс-служба СберБанка

Управляющий СберБанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко рассказала о реализованных в партнерстве с администрацией проектах по цифровизации экономики и развитию безналичной инфраструктуры города-курорта. Во встрече приняли участие Председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, управляющий Центральным отделением Сбербанка в Сочи Владимир Ересько и больше 50 депутатов.

Участникам встречи презентовали разработки экосистемы Сбера, позволяющие комплексно решать задачи муниципальной власти. Например, компании Strategy Partners и ТОТ обладают аналитикой для разработки стратегий развития туристического кластера. Сервис голосового заполнения протоколов лечения Voice2Med и AI-модель детекции патологий легких позволяют с помощью технологий искусственного интеллекта снизить нагрузку на врачей, что особенно важно в условиях пандемии.

Также участники встречи обсудили предложенный СберБанком механизм государственно-частного партнерства. Он позволяет привлечь частные инвестиции в экономику, в том числе для обновления и строительства школ и детских садов. По итогам встречи представители депутатского корпуса поблагодарили за открытый диалог с банком и договорились продолжить общение в таком формате.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю:

- Обладая глубокой экспертизой практически во всех отраслях экономики, банк выступает источником знаний для партнеров. В настоящий момент совместно с компанией экосистемы Сбера Strategy Partners мы разрабатываем инвестиционную стратегию развития Краснодарского края. Сочи продолжает быть в фокусе внимания банка, ежедневно мы обслуживаем порядка 8 тысяч жителей и туристов, и более 70% действующих предприятий. Вместе с руководством муниципалитета мы приложим все усилия для дальнейшего развития города-курорта с использованием сервисов экосистемы Сбер.

Сбер - партнер муниципальной власти по реализации проекта «Безналичная Кубань». При участии банка формируется безналичная инфраструктура города-курорта, что повышает комфорт его жителей и гостей. Так, в Сочи общественный транспорт в полном составе - более 900 бортов, подключен к безналичной оплате. В ряде отдаленных и малонаселенных пунктов муниципального округа банк реализовал услугу снятия наличных на кассе в магазине. Свыше 22 тысяч предприятий установили терминалы для безналичной оплаты СберБанка. В 30 школах при поддержке банка стала возможно оплата по безналу.

Сбербанк в Сочи представлен разветвленной структурой, включающей 28 офисов, в том числе 8 офисов по обслуживанию юридических лиц. На территории округа действуют свыше 500 банкоматов и платежных терминалов.