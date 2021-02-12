Летаем над Сочи и идем на экскурсию в «сладкий» музей: куда пойти на выходные жителям Кубани

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Для тех, кто в ближайшее время соберется в Сочи, есть возможность не только прокатиться по снежным трассам и насладиться глинтвейном на фоне гор. Туристам предлагают увидеть курорт с высоты птичьего полета. Туристы могут полетать на вертолете, посетить достопримечательности и сходить в музей.

Вертолет вмещает пять человек, потому отправиться на воздушную прогулку можно большой компанией. Винтокрылая машина доставит отдыхающих из Красной Поляны в Лагонаки и обратно. - Сама экскурсия рассчитана на 2,5 часа, время в полете – 20 минут, - пояснили в Кавказском биосферном заповеднике. – Мы ее только запустили, и она уже пользуется спросом. Вместе с туристами в вертолете находится и наш научный сотрудник, который и рассказывает о достопримечательностях и животном мире нашего региона.

Фото: Кавказского заповедника.

Приземлившись в районе КПП «Лагонаки» туристы могут прогуляться по здешним достопримечательностям пешком, на беговых лыжах, снегоступах или прокатиться на собачьих упряжках по зимнему маршруту “Хаски в Лагонаках”. Кстати, можно отправиться на более продолжительную прогулку на снегоходах по маршруту «Зимний Абадзеш». Напоследок посетив Музей туриста, снова сесть в вертолет и уже через 20 минут оказаться в Красной Поляне.

Вертолетный маршрут работает по предварительному бронированию. Оставить заявку можно по телефону: 8-988-150-01-02.

Цена полета: 50 тысяч рублей за человека. Полет возможен только при группе из 5 пассажиров.

КСТАТИ

На «Роза Хутор» открылся Музей шоколада

Узнать, что такое сладкая жизнь, можно в горах Сочи. На территории культурно-этнографического комплекса «Моя Россия» открылась экспозиция, посвященная шоколаду.

- Собрание музея рассказывает о развитии крупнейших московских кондитерских фабриках - Товарищества Абрикосова и сыновей (теперь это концерн Бабаевкий), Торгового дома Леновых (ныне фабрика «Рот Фронт»), Товарищества Эйнем («Красный Октябрь»), - рассказывают создатели «сладкого» музея.

Среди экспонатов - дореволюционные упаковки конфет и шоколада с рисунками лучших художников того времени, фантики и коробки советской эпохи, фотографии старейших кондитерских производств России и их основателей. Здесь можно увидеть и открытки серии конфет «Москва будущего» товарищества Эйнем.

Один из самых интересных экспонатов - дореволюционная жестяная упаковка «Монпансье из фруктов и соков» товарищества Г. и Е. Леновых, выпущенная в 1890 году. Такие «коробки» всегда были предметами коллекционирования, являлись гордостью обладателей тех времён. Сегодня подобные экземпляры все реже встречаются на аукционах.

Помимо выставки в музее проходят мастер-классы по росписи и дегустации шоколада. Экспозиция располагается в павильоне «Москва» комплекса «Моя Россия» и работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Адрес: Красная Поляна, Набережная Лаванды, 9

Телефон: 8 800 5000 555

Входной билет: взрослый – 500 рублей, детский (с 7 до 14 лет) – 250 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Краснодарский драмтеатр приглашает на спектакли

Публике весь февраль показывают самые необычные и запоминающиеся постановки прошлых сезонов. А еще после коронавирусного перерыва возобновятся проекты, столь полюбившиеся зрителям в прошлых сезонах. В первую очередь, это «Театральные тайны», посвященный близкому знакомству с жизнью и творчеством ведущих мастеров сцены, и формат режиссерской лаборатории.

Фото: драмтеатра Краснодара.

Тел: 8 (861) 255-36-42

Адрес: Главная городская площадь, 2.

Стоимость билетов: от 900 руб.

Репертуар Краснодарского театра драмы на январь-февраль

дата время КАМЕРНАЯ СЦЕНА

13 февраля 17:00 «Аритмия человечности» Спектакль-вербатим Е. Журавлева, 12+

14 февраля 17:00 «Аритмия человечности» Спектакль-вербатим Е. Журавлева, 12+

18 февраля в 18:30 «Пиковая дама» Несмешной анекдот в одном действии по мотивам повести А.С.Пушкина 18+

19 февраля в 18:30 «Пиковая дама» Несмешной анекдот в одном действии по мотивам повести А.С.Пушкина 18+

20 февраля 17:00 «Метод Гронхольма» Психологический детектив Жорди Гальсеран 18+

21 февраля 17:00 «Метод Гронхольма» Психологический детектив Жорди Гальсеран 18+

25 февраля 18:30 «Танго втроем» Лирическая комедия по пьесе Валентины Аслановой "Дамское танго" 16+

26 февраля 18:30 «Танго втроем» Лирическая комедия по пьесе Валентины Аслановой "Дамское танго" 16+

27 февраля 17:00 «Аритмия человечности» Спектакль-вербатим Е. Журавлева, 12+

28 февраля 17:00 «Аритмия человечности» Спектакль-вербатим Е. Журавлева, 12+