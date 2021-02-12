На чем ездят футболисты «Краснодара»: алмазная Audi TT и ревущий Mercedes

Фото: скриншот Youtube.com/КраСава

Дорогие шмотки и тачки – две страсти современных футболистов. Денег на них они не жалеют. Год назад Криштиану Роналду раскошелился на авто за 11 миллионов евро. Он приобрел Bugatti Voiture Noire, которая развивает скорость до 420 км/ч. Если коротко, она легко обойдет даже болид Формулы-1.

У российских игроков и зарплаты, и аппетиты поменьше. Поэтому в парках футболистов, играющих в РПЛ, сложно найти машины дороже 10-15 миллионов рублей. Средняя цена авто российских игроков колеблется в районе 6-8 миллионов рублей.

«КП» составила список машин, на которых рассекают по Краснодару лидеры «быков»

Audi TT

Нападающий «Краснодара» Ари родился и вырос в небогатой семье в Бразилии. В детстве он продавал на рынке фрукты, чтобы заработать на новые бутсы. Сейчас бразилец с российским паспортом сам помогает детям из небогатых семей. Он закупает игрушки, спортинвентарь и еду.

Не жалеет денег Ари и на себя. Сейчас в парке нападающего несколько машин, включая Audi TT, стоимостью около трех миллионов рублей, и Сadillac Еscalade. Минимальный ценник семейного автомобиля, способного вместить до семи человек, составляет 6,63 млн. рублей.

BMW X5M

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский любит семейные авто. Год назад игрок сборной России катался на BMW X5M – стоимость новой машины начинается от 5,68 млн. рублей.

Также в парке Газинского был Сadillac XT5. Его минимальный прайс начинается от 3,59 млн. рублей. Самым дорогим приобретением игрока остается Mercedes G 350 d (Гелендваген). Его стоимость стартует от 12 549 000 рублей.

Mercedes GLE 350 d 4MATIC

Полузащитник Тонни Вильена переехал в Краснодаре в 2019 году. Хавбек сборной Нидерландов сразу стал игроком основного состава «быков». Вместе с Тонни на юг России переехала его семья. На Кубани Вильена даже стал отцом. Его супруга родила сына в местном роддоме.

Поэтому для передвижения по городу голландец использует семейный автомобиль. Тонни остановил выбор на Mercedes GLE 350 d 4MATIC. Минимальная стоимость немецкого внедорожника составляет 7 850 000 рублей.

Porsche Panamera

Александр Мартынович – самый скромный игрок «Краснодара». В его социальных сетях не найти люксовых шмоток и дорогих тачек. Но болельщики «быков» нашли авто капитана сборной Беларуси.

По Краснодару Мартынович передвигается на Porsche Panamera с номерами «0004». Именно под четвертым номером Александр выступает в клубе и сборной страны. Минимальная стоимость машины стартует от 7,22 млн. рублей.

Фото: скриншот Youtube.com/КраСава

Mercedes

Воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов попали в систему клуба в юном возрасте. С детствами юный футболист мечтал о гоночном авто.

Свой выбор Шапи остановил на Mercedes мощностью 750 лошадиных сил. Сулейманов даже ужал расходы, чтобы накопить на новое авто стоимостью 4 миллиона рублей.

Фото: скриншот Youtube.com/КраСава

Mercedes e63s

Сергей Петров в «Краснодаре» уже восьмой год. За семь лет защитник прошел путь от резервиста «быков» до игрока сборной России. Сейчас Сергей Петров – один из самых дорогих активов «Краснодара».

Защитник любит быструю езду. На Кубани он передвигается на Mercedes e63s. Минимальная стоимость машины составляет 7 670 000 рублей.

Range Rover

Прошлой зимой за Кристианом Рамиресом охотились сразу нескольких европейских топ-клубов. Защитника «Краснодара» и сборная Эквадора звали клубы немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

Однако защитник остался в Краснодаре. Кристиан Рамирес предпочитает просторные автомобили, и это объяснимо. У игрока двое детей. Поэтому на Кубани игрок сборной Эквадора передвигается на Range Rover. Минимальная стоимость автомобиля составляет 7,925 млн. рублей.