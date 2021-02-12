«Взял машину покататься»: На Кубани насмерть разбился 15-летний школьник, его друг – в реанимации

Фото: Телетайп Краснодар

Двое друзей из Тимашевского района решили угнать родительский автомобиль и прокатиться с ветерком по местным трассам. Один из 15-летних школьников под шумок взял ключи от машины мамы, когда та была на работе. Но юношеская шальная затея оказалась трагической. Парень дал по газам для адреналина и не справился с управлением. Машина улетела в кювет. Водитель погиб, а его друг оказался в реанимации, сейчас за его жизнь борются врачи.

- ДТП случилось 11 февраля в 20: 30. По предварительным данным, 15-летний подросток на Chevrolet Lacetti на скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель погиб, пассажир с травмами госпитализирован, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Известно, что оба парней - девятиклассники. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция напоминает родителям о том, что ключи от автомобиля нужно держать в недоступном для детей месте. Особенно, если взрослые находятся не дома. В том числе с детьми всегда нужно беседовать о правилах дорожного движения и о том, что нельзя садиться за руль без прав.