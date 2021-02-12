Трескучие морозы: в Краснодарский край приходит аномальное похолодание

Фото: Иван МАКЕЕВ.

12 февраля Кубань будет ощущать влияние теплого сектора очередного балканского циклона, благодаря которому температурные отметки будут по-настоящему весенними. Но уже вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Синоптики говорят, что усилится ветер и пройдут кратковременные дожди, ближе к ночи переходящие в мокрый снег.

С этого момента настоящая суровая зимняя погода. Специалисты говорят - то, что творилось в крае ранее, было лишь цветочками. А сейчас жителей ждут трескучие морозы. И, стоит сказать, трещать они будут долго.

Об аномальном похолодании и непогоде предупреждают даже в МЧС. Всю неделю регион будет засыпать снегом.

- На дорогах снежный накат, гололедица. Сложная обстановка ожидается в горах и на горных перевалах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Усиление ветра прогнозируется до 15-22 метров в секунду, в отдельных районах - до 20-25 метров в секунду, местами метель.

Все выходные в регионе будет мороз от -1°до -6 °. Но уже с начала рабочей недели температура понизится еще сильнее.

- С 15 по 20 февраля до -7°…-12° местами до -13°…-18° - уточняют в краевом ГУ МЧС.

НА ЗАМЕТКУ

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде, не лишним будет позаботиться о том, чтобы не получить травмы. На этот случай специалисты МЧС дают несколько советов:

- Выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой. В крайнем случае на подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком или наждачной бумагой.

- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.

Ранее сообщалось, что на Кубани нынешняя зима бьет рекорды по похолоданию и температурным ножницам.