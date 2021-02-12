Новые люди запустили чаты помощи при коронавирусе

Фото: предоставлено партией "Новые люди"

Сертифицированные медики, которых привлекают «Новые люди», помогают заболевшим в специально созданном Telegram-чате. Начинание помогает разгрузить систему здравоохранения и экономит горожанам время на получение первичных назначений от врачей.

«Чат помощи заболевшим COVID-19 очень полезен всем, кто понял страшную суть этого заболевания и вовремя решил перестраховаться, проконсультировавшись со специалистами. Ковид остался с нами навсегда. Мы должны принять его и научиться с ним жить, равно как и с другими болезнями. Мой главный совет - при первых же симптомах заболевания обращаться к врачам», - делится мнением Севиндж Гасымова, врач-педиатр с 30-летним стажем.

Антиковидными чатами «Новых Людей» пользуются несколько тысяч человек в Томске, Подмосковье и Дагестане. Всего же проект заработал в 27 регионах. Ежедневно волонтеры местных отделений партии открывают новые онлайн-площадки в разных частях России.

«Период сейчас непростой. Медицинские учреждения работают на грани своих возможностей. В связи с чем время ожидание «скорых» увеличилось, попасть на прием к терапевту стало сложно из-за ряда ограничений. А если читать в сети всю информацию по коронавирусу, то можно сойти с ума. Именно поэтому мы обратились к нашим врачам и попросили их принять участие в он-лайн консультациях. У наших коллег-волонтеров “Новых Людей” из других регионов есть опыт организации подобных чатов. Актуальность идеи доказана на практике», - рассказал Никита Сиразетдинов руководитель отделения партии “Новые люди” в Краснодаре.

Чаты с консультациями -- не единственный онлайн-проект партии.

“Создание системы антиковидных чатов было ответом волонтеров на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры помощи людям. Хочу сказать спасибо всем врачам, кто откликнулся на просьбу помочь. Мы будем развивать направление онлайн помощи и не ограничимся только консультациями медиков”, - рассказал лидер “Новых Людей” Алексей Нечаев.

Получить бесплатную консультацию при COVID-19 можно через группу помощи в Телеграм канале https://t.me/covid_krd.