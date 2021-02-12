Ковидные госпитали закрывают: Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса медленно отступает. Уже вторую неделю подряд на Кубани фиксируется менее 180 новых случаев заражения COVID-19. На помощь в борьбе с инфекцией пришла прививка от коронавируса. Вакцинацию от новой инфекции прошли 71 597 жителей Кубани. Полный курс, а это две прививки, сделали 14 297 человек.

- Коэффициент распространения инфекции составляет 0,96. Таким образом, у нас отмечается темп снижения заболеваемости. По сравнению с прошлой неделе он составил 4%, – говорит Юрий Сарычев, заместитель начальника управления организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Краснодарского края.

Больше всего случаев заражения инфекцией с начала пандемии была зарегистрировано в Краснодаре, Сочи, Белореченском, Туапсинском и Казвказском районах.

После нового года ситуация изменилась. Вместе с Краснодаром и Сочи в тройку лидеров по заболеваемости выбился Геленджик. Меньше всего заражений после нового года было зафиксировано в Щербиновском, Кавказском, Отрадненском и Брюховецком районах.

- Если рассматривать заболеваемости на 100 тысяч населения, то набольший уровень заражения в Выселковском районе. На втором месте – Краснодар. Следом идут Белореченский и Павловский районы – добавляет Сарычев.

Меньше всего заражений на 100 тысяч населения зарегистрировано в Брюховецком, Каневском, Приморско-Ахтарском и Новокубанском районах, а также Новороссийске.

С начала 2021 года уменьшается количество людей на стационарном лечении. Вместе с этим снижается число ковидных госпиталей. Если раньше их было 27, то сейчас – 24. Три больницы вернулись к плановому приему пациентов. Это госпиталь для ветеранов в Краснодар, а также Кожно-венерологический диспансер №2 и Центр охраны материнства и детства города в Сочи.

- Коечный фонд региона составляет 6677 коек, 1313 из них занимают люди с подтвержденным диагнозом – COVID-19, – поясняет Сарычев.

В случае изменения эпидемиологической ситуации в регионе коечный фонд может как увеличиться, так и уменьшиться. Избежать нового всплеска заболеваемости COVID-19 должна помочь вакцинация. Сейчас на Кубани уже поступило 89,7 тысяч доз, более 37 000 из них получили людей старше 60 лет.

- В ближайшее время мы ожидаем поступления в крае 40 400 доз вакцины, на следующей неделе – еще 28 700 доз, – резюмирует Сарычев.

Получить прививку от коронавируса можно в 97 организациях на территории края, включая мобильные пункты.