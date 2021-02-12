Аномальные морозы и ураган: погода в Краснодарском крае на выходные Фото: Варвара ДЫМ

Такой зимы жители Кубани не видели около десяти лет. Температурные качели бьют все рекорды. За день перепад температур составляет порядка 20 градусов. Природная аномалия продолжится в регионе на выходных.

- В пятницу во второй половине дня мы ждем дождь и мокрый снег. Местами будет метель и налипание снега. На дорогах края ожидается гололед и снежный накат, – говорит «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

В пятницу воздух в Краснодаре прогреется до 20 градусов, а в субботу температура уже упадет до минусовых отметок. Похожая ситуация будет практически во всех районах Кубани.

- Ждем морозы и усиление ветра. Порывы составят 15-20 м/с, местами – до 20-25, – добавляет Попова.

Местами по краю ожидается метель. В ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до плюс одного – минус шести градусов, на юге края – до плюс четыре – минус одного.

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