Беспощадные морозы: Узнали, какой будет погода в Краснодарском крае с 15 по 21 февраля 2021 Фото: Варвара ДЫМ

Температурные качели каждый день увеличивали амплитуду. Тяжелее всего приходилось метеозависимым людям. Пережить перепад температур в 20 градусов – удовольствие не самое приятное. Но выбора у людей нет. Стихия не отступает.

Уже в понедельник столбики термометра рванут вниз. После аномальной жары – в пятницу, 12 февраля, воздух в Краснодаре прогрелся до 20 градусов, в Сочи – до 25 – жители Кубани ощутят резкое похолодание. Перепад температур вновь составит порядка 20 градусов.

- В понедельник днем температура воздуха в среднем по краю составит минус восемь градусов. Затем будет похолодание. С 15 по 20 февраля температура воздуха будет оставаться в пределах минус 7 – минус 12 градусов, местами по краю – минус 13 – минус 18, – говорит «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Днем воздух прогреется до минус 4 – минус 9, в некоторых районах Кубани – до минус 10 – минус 13. Такая температура в Краснодарском крае продержится минимум до следующих выходных.

Всю неделю на Кубани ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, а также снег. На дорогах края ожидается гололед. Отступит стихия ближе к концу февраля.

- Выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой. В крайнем случае на подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком или наждачной бумагой, – настоятельно рекомендуют специалисты МЧС.

Во время движения нельзя ускоряться. Лучше наступать всей поверхностью подошвы. Ноги в этот момент должны быть немного расслаблены, а руки – свободны.

- Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения, – добавили в МЧС.