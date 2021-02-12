Пройдет ли Лыжня России 2021 в Сочи: организаторы дали официальный комментарий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 13 февраля, по всей России состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В Сочи заезд на лыжах пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура».

На этой трассе соревновались сильнейшие лыжники и биатлонисты планеты на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Лыжня России» – традиционный старт для Сочи. В субботу на старт выйдет более 200 участников со всей России. Большинство лыжников – это местные атлеты. Они будут соревноваться на двух дистанциях: 5 км для участников не старше 18 лет и 10 км – для спортсменов от 18 лет.

По прогнозам синоптиков, в субботу Сочи окажется во власти циклона. Температура воздуха опустится до минусовых значений, а порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Также на курорте ожидается метель. Организаторы убеждены, что на проведении старта это никак не отразится.

- «Лыжня России» пройдет, как ожидалось, завтра. Это не первый случай, когда погода сильно меняется за две-два до старта гонок, – заверили «КП» – Кубань» в пресс-службе департамента физической культуры и спорта города Сочи.