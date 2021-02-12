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Общество

«Лапа в хлам»: краснодарский блогер спас лысуху, которая переломала кости

Птица успешно перенесла операцию
Дмитрий РАЗУМЕЦ
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Фото: facebook.com/pomidorrov/

Фото: facebook.com/pomidorrov/<