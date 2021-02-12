«Лапа в хлам»: краснодарский блогер спас лысуху, которая переломала кости

Неделю назад в краснодарских пабликах пестрило объявление: «Кто это? Что с этим делать? Там нога в сторону». На прикрепленной фотографии была лысуха.Сжавшись в комок, птица сидела на улице Ставропольской в Краснодаре. По словам местных жителей, она не двигалась несколько часов. На контакт с людьми не шла, еду – не брала.На публикацию обратил внимание краснодарский блогер Андрей Помидоров. Он вызвался помочь птице и попросил подписчиков подвести лысуху к нему домой.- У лысухи открытый перелом лапы, в хлам вообще. Он ещё и старый. Только отрезать, – первый вердикт Помидорова после встречи с птицей был неутешительным.Андрей обратился за помощью к врачам. Так блогер столкнулся с первыми проблемами. Орнитологи в Краснодаре – штучный товар. Их всего два на весь город. Запись на прием у специалистов расписана на неделю вперед. Но для лысухи время нашли спустя три дня после обращения.- На весь город только два нормальных специалиста. А до этого она сидит с открытым переломом. Хотя чувствует себя нормально, даже ест сама, – говорил Помидоров.После осмотра лысухи орнитолог решил: лапу надо спасать. Птицу сразу же отправили на операцию.- Ненужное отрезали, нужное – оставили и вставили спицу. Теперь лысуха хотя бы стоит на лапах, – рассказывает блогер.Сейчас лысуха уже на реабилитации. Занимается ей сам Помидоров. Он ставит уколы, дает лекарства и растирает мази. Главное – чтобы зажили ранки, и все прижилось. Только в этом случае блогер вернет птицу на природу. Сколько времени займет реабилитации, пока неизвестно, но Андрей уже заявил, что не оставит птицу в беде.