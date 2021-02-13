Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 февраля 2021: ковидные госпитали уходят в прошлое

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 13 февраля 2021 года. Пандемии COVID-19 медленно отступает. Уже несколько недель на Кубани фиксируется менее 180 новых случаев заболевания.

Вместе с этим уменьшается коэффициент распространения инфекции. Сейчас он составляет 0,96%. За последнюю неделю на 4% снизился темп заражения COVID-19.

В 2021 году уменьшается количество людей в стационарах. Так отпадает необходимость в большом количестве ковидных госпиталей. Если в декабре 2020 году на Кубани было 27 специальных учреждений, то сейчас – 24.

- Три больницы вернулись к плановому приему пациентов. Это госпиталь для ветеранов в Краснодар, а также Кожно-венерологический диспансер №2 и Центр охраны материнства и детства города в Сочи, – сказал Юрий Сарычев, заместитель начальника управления организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 13 февраля 2021

В Краснодаре за минувшие сутки зафиксировано 50 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 13 февраля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили семь человек.

Коронавирус в Сочи 13 февраля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 39 жителей.

Коронавирус в Геленджике 13 февраля 2021

В Геленджике за последние сутки 2 заразившихся.

Коронавирус в Туапсе 13 февраля 2021

В Туапсинском районе за минувшие 24 часа четыре инфицированных.

Коронавирус в Ейске 13 февраля 2021

В Ейском районе не выявлено новых случаях заражения.