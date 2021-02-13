На льду у хоккеистов часто разгораются нешуточные страсти. Но, как правило, конфликты быстро тушат судьи, отправляя спортсменов на скамейку. Но во время матча любительских хоккейных команд по всей видимости не успели.На сочинской арене встретились два клуба - ХК «АppolonOff» и ХК «Большой». С первых минут матч был напряженным, соперники не уступали друг другу.Когда счет на табло был 1:6 в пользу «Большого», а до конца ледового поединка оставалось буквально пару минут, произошла кровавая драка.Несколько игроков ХК «Большой» Дмитрии Анфиногенов и Никита Волков налетели на одного из соперников.- Анфиногенов напал без объяснения причин на нашего игрока Александра Дзызарь, бил его по голове клюшкои . В результате сломал ее, - рассказывают в клубе «АppolonOff». - Александр Дзызарь, лежа на льду, истекал кровью. Другои игрок Никита Волков подъехал сзади, и начал жестоко добивать нашего игрока.Как стало известно, в результате потасовки у Александра черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.- Игрок \\"выпал\\" в самыи разгар сезона, - говорят в клубе «АppolonOff».После бойни на льду спортсмена отправили в больницу, а матч прервали. Травмы, которые получил Александр Дзызарь, зафиксировали. Более того, известно, что хоккеист собирается подавать заявление в полицию. После случившегося никто из обидчиков не подошел к спортсмену и не извинился.Стоит отметить, что в ХК «Большом» никак не комментируют произошедшее. В своих соцсетях клуб опубликовал сообщение о победе в матче с «АppolonOff».